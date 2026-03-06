Lançamento de rede de proteção lidera agenda do Dia das Mulheres em Adamantina

Adamantina terá uma programação especial para marcar o Dia Internacional das Mulheres, celebrado neste domingo (8). O destaque da agenda é o lançamento da campanha ‘Empresa Amiga’, marcado para a próxima segunda-feira (9), às 10h, no Ipê Palace Hotel.

A iniciativa é organizada pelo Projeto Soul Feminina e pelo Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato Patronal do Comércio Varejista). O objetivo é criar uma rede de apoio local envolvendo as polícias, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), FAI e órgãos de assistência. As empresas e lojas que participarem receberão o selo ‘Empresa Amiga’, passando a atuar como espaços seguros de acolhimento, proteção e informação para as mulheres. O evento de lançamento é aberto a empresários e parceiros da região, e será realizado na alameda Navarro de Andrade, 276, no centro da cidade.



PROGRAMAÇÃO DO FIM DE SEMANA

A agenda de comemorações no município tem início nesta sexta-feira (6), com eventos nos períodos da manhã e da noite:

Café da Manhã das Mulheres: A partir das 8h30, a Casa da Advocacia e Cidadania de Adamantina sedia um encontro especial. O evento terá como convidadas especiais Lilian Minga, Talita Manrique Andrade e Ana Carolina Lobo. A programação prevê uma exposição sobre a trajetória de Talita Manrique às 9h, seguida de uma roda de conversa às 9h30, coffee break e sorteio de brindes para o encerramento.

Jantar da ARCA: No período da noite, às 20h, o Espaço Wanda Maion recebe o Jantar do Dia Internacional das Mulheres. A celebração é organizada pela Arca (Associação dos Renais Crônicos de Adamantina). O evento contará com buffet completo e animação do grupo Estilo Atrevido e do DJ Bala.



No sábado (7), o destaque é o empreendedorismo feminino:

Feira Alusiva ao Dia Internacional das Mulheres: A partir das 17h30, a Estação Recreio recebe o evento, que conta com a organização da Associação OMIN (Artes e Artesanato de Adamantina) e do programa descentralizado Feira da Mulher Empreendedora. As atrações confirmadas incluem apresentações da Cia Humorada (Rua dos Bobos) e The Duff’s Acústico. O evento tem apoio da Prefeitura de Adamantina, Fundo Social e Cultura & Turismo.



