Secretaria de Assistência Social de Adamantina promove capacitação voltada à rede de proteção da pessoa adulta e idosa

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Adamantina realiza uma capacitação voltada à Rede de Proteção e Atenção à Pessoa Adulta, Idosa e seus Familiares. A iniciativa acontece nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Alameda João Andrade, nº 988, na Vila Cicma.

A ação tem como objetivo promover e fortalecer as estratégias intersetoriais de proteção, com foco na prevenção e na atenção a pessoas adultas, idosas e seus familiares que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social, garantindo a efetivação de seus direitos.

A capacitação busca qualificar o atendimento em rede, envolvendo profissionais que atuam diretamente com esse público, com ênfase no fortalecimento da rede de apoio, na promoção da autonomia e independência, na prevenção do isolamento social e da dependência, além de aprimorar a comunicação entre famílias e equipes técnicas. Também serão abordadas orientações sobre direitos e serviços disponíveis.

Com foco no cuidado integral e no apoio às famílias, a programação será desenvolvida em dois períodos. No período da manhã, das 8h30 às 11h, participam técnicos do Lar dos Velhos, Centro Dia, Residência Inclusiva, além de representantes dos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência.

No período da tarde, das 12h30 às 15h, a capacitação será direcionada às Agentes Comunitárias de Saúde. Em seguida, das 15h às 17h, participam enfermeiros das Estratégias de Saúde da Família (ESF), equipe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e técnicas da Santa Casa.

A secretária municipal de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro, destaca a importância da iniciativa. “Fortalecer o trabalho em rede é essencial para garantir um atendimento mais eficiente, humanizado e capaz de atender às necessidades reais da população. Essa capacitação contribui diretamente para a qualificação dos profissionais e para a proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirma.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com o fortalecimento das políticas públicas, a atuação integrada entre os serviços e a promoção de um atendimento mais humanizado, eficiente e alinhado às necessidades da população.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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