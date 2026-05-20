Adamantina conquista 13ª colocação entre os municípios com melhor qualidade de vida do Brasil em ranking do IPS 2026

Adamantina está entre os municípios brasileiros com melhor qualidade de vida, segundo o ranking do Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, divulgado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) em parceria com outras organizações nacionais e internacionais.

O município da Nova Alta Paulista aparece na 13ª colocação nacional, alcançando 70,97 pontos em uma escala que vai de 0 a 100. O resultado representa avanço em relação ao levantamento anterior, quando Adamantina ocupava a 17ª posição, com 69,19 pontos.

O desempenho alcançado reforça o compromisso da Prefeitura de Adamantina com a melhoria contínua da qualidade de vida da população, por meio de investimentos em áreas essenciais, gestão transparente, planejamento e trabalho permanente voltado ao desenvolvimento do município.

A administração municipal vem priorizando ações nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, saneamento, mobilidade urbana, inclusão social e valorização dos espaços públicos, buscando oferecer melhores condições de vida para os moradores e fortalecer o crescimento sustentável da cidade.

O prefeito de Adamantina – José Carlos Martins Tiveron, destacou; “Estar entre os municípios com melhor qualidade de vida do Brasil é motivo de muito orgulho para todos nós. Esse reconhecimento não representa apenas uma posição em um ranking, mas a percepção real de quem vive em Adamantina e encontra aqui uma cidade acolhedora, organizada, humana e construída com o esforço de muitas gerações. É o resultado do trabalho sério, do compromisso com as pessoas e do amor que cada adamantinense tem por esta terra. Seguiremos trabalhando para que Adamantina continue avançando, preservando sua história, valorizando sua gente e construindo um futuro cada vez melhor para todos”.

O IPS Brasil avalia os 5.570 municípios do país por meio de indicadores sociais e ambientais que medem diretamente a qualidade de vida da população. O estudo considera aspectos ligados à saúde, educação, saneamento básico, segurança, habitação, inclusão social, acesso à informação, meio ambiente e oportunidades.

Diferentemente de indicadores econômicos tradicionais, como o Produto Interno Bruto (PIB), o IPS busca medir se o desenvolvimento econômico realmente se traduz em bem-estar para as pessoas.

Entre os destaques nacionais do ranking de 2026, Gavião Peixoto (SP) aparece novamente na liderança pelo terceiro ano consecutivo, com 73,10 pontos. Adamantina integra a lista dos 20 melhores municípios brasileiros ao lado de cidades como Jundiaí, Curitiba, Maringá, Ribeirão Preto e Araraquara.

Confira os 20 municípios mais bem colocados no IPS Brasil 2026:

1.Gavião Peixoto (SP) — 73,10

2.Jundiaí (SP) — 71,80

3.Osvaldo Cruz (SP) — 71,76

4.Pompéia (SP) — 71,76

5.Curitiba (PR) — 71,29

6.Nova Lima (MG) — 71,22

7.Gabriel Monteiro (SP) — 71,16

8.Cornélio Procópio (PR) — 71,16

9.Luzerna (SC) — 71,10

10.Itupeva (SP) — 71,08

11.Rafard (SP) — 71,08

12.Presidente Lucena (RS) — 71,05

13.Adamantina (SP) — 70,97

14.Maringá (PR) — 70,87

15.Alto Alegre (RS) — 70,86

16.Ribeirão Preto (SP) — 70,80

17.Brasília (DF) — 70,73

18.Barra Bonita (SP) — 70,71

19.Araraquara (SP) — 70,70

20.Águas de São Pedro (SP) — 70,66

O levantamento aponta ainda que as desigualdades regionais continuam evidentes no país. Das 20 cidades mais bem colocadas, 18 estão nas regiões Sul e Sudeste. Já entre os piores desempenhos, 19 municípios pertencem às regiões Norte e Nordeste.

A metodologia do IPS Brasil utiliza dados públicos de instituições oficiais e órgãos de pesquisa, incluindo DataSUS, IBGE, Inep, MapBiomas, CadÚnico, Conselho Nacional de Justiça e Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.

A nota média nacional em 2026 foi de 63,40 pontos, apresentando crescimento discreto em comparação aos anos anteriores. Segundo os organizadores do estudo, a maioria dos municípios brasileiros registrou pequenas evoluções no índice.

Com o novo resultado, Adamantina reforça sua posição entre os municípios brasileiros com melhores indicadores de desenvolvimento social, qualidade de vida e bem-estar da população, reflexo do empenho da administração municipal em construir uma cidade cada vez mais estruturada, acolhedora e preparada para o futuro.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA