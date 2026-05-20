Representantes da região participam do lançamento da 8ª edição do Concurso do Café Arábica da Nova Alta Paulista em Adamantina

A solenidade reuniu representantes das prefeituras de Adamantina, Osvaldo Cruz, Pacaembu, Dracena, Tupi Paulista, Inúbia Paulista e Parapuã, demonstrando a integração regional em torno do fortalecimento da cafeicultura e da valorização da produção local.

Representantes de diversos municípios da região participaram do lançamento oficial da 8ª edição do Concurso do Café Arábica da Nova Alta Paulista, realizado na Biblioteca Municipal Jurema Citeli, em Adamantina.

A iniciativa é promovida pela Associação dos Produtores Rurais de Pacaembu e Região (APRUP), Sebrae-SP e Prefeitura de Adamantina, com apoio da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista (AMNAP).

O concurso é destinado aos cafeicultores produtores de café da espécie Arábica dos 30 municípios da Nova Alta Paulista e integra as ações estratégicas do projeto de Indicação Geográfica (IG) do café regional.

O principal objetivo é valorizar os produtores rurais, incentivar a melhoria contínua da qualidade da produção e divulgar a excelência dos cafés produzidos na região, fortalecendo a presença da Nova Alta Paulista no mercado nacional e internacional de cafés especiais.

Durante o evento, o prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, destacou a importância do concurso para o fortalecimento da agricultura regional e para a valorização dos produtores rurais.

“Esse concurso representa o reconhecimento do trabalho, da dedicação e da qualidade produzida pelos nossos cafeicultores. A cafeicultura faz parte da história e da economia da nossa região, e iniciativas como essa ajudam a abrir novos mercados, gerar renda e fortalecer ainda mais o nome da Nova Alta Paulista no cenário dos cafés especiais”, afirmou.

O prefeito também anunciou que Adamantina será sede da edição de 2027 do Concurso do Café Arábica da Nova Alta Paulista.

“É uma grande satisfação para Adamantina receber este importante evento regional em 2027. Vamos trabalhar para realizar uma grande edição, valorizando nossos produtores e fortalecendo ainda mais a integração regional em torno da cafeicultura”, acrescentou.

A conquista do selo de Indicação Geográfica representa um importante reconhecimento da identidade e da qualidade do café regional, agregando valor ao produto, ampliando oportunidades de negócios e impulsionando o desenvolvimento econômico regional.

Entre os pilares estratégicos do concurso estão o reconhecimento do trabalho dos cafeicultores, o estímulo às boas práticas de manejo e sustentabilidade, além da promoção do turismo rural e da geração de renda no campo.

Os cafés inscritos passam por rigorosa avaliação técnica, seguindo critérios da Specialty Coffee Association (SCA), entidade internacional referência no setor. Os grãos classificados como especiais precisam alcançar pontuação superior a 80 pontos.

Na edição de 2025, o concurso contou com a participação de 59 produtores rurais. Para este ano, a expectativa da organização é registrar crescimento de pelo menos 20% no número de participantes.

A 8ª edição do Concurso do Café Arábica da Nova Alta Paulista está programada para acontecer no próximo dia 25 de setembro, no Bairro Venda Branca, no município de Osvaldo Cruz.

O evento reforça o empenho das entidades organizadoras, produtores e municípios parceiros em consolidar a Nova Alta Paulista como referência na produção de cafés especiais, fortalecendo a agricultura regional e ampliando a visibilidade da cafeicultura local.