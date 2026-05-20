Empresa de Adamantina é multada em R$ 3,2 mil por irregularidade com produto florestal

Uma empresa de Adamantina foi autuada pela Polícia Militar Ambiental após fiscalização que identificou irregularidades relacionadas à comercialização de produto florestal. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (19).

Segundo informações da corporação, a equipe realizou vistoria no pátio madeireiro da empresa para conferência do estoque de produtos florestais. Durante a fiscalização, foram constatadas divergências entre o saldo físico existente no local e o saldo virtual registrado no sistema de controle.

De acordo com a Polícia Ambiental, a diferença apurada foi de 10,89 metros cúbicos de madeira.

Diante da irregularidade, foi lavrado Auto de Infração Ambiental contra a empresa, com aplicação de multa no valor de R$ 3.269,67.

Conforme informado pela corporação, a autuação foi fundamentada no artigo 47, parágrafo 1º, da Resolução SIMA nº 05/2021, que trata da venda de produto florestal sem licença válida.

Por Siga Mais – Foto: Cedida/PM Ambiental

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