Alunos da Etec arrecadam mais de 1.500 gelatinas em gincana solidária

O Corpo de Bombeiros de Adamantina promoveu recentemente uma campanha de arrecadação de caixinhas de gelatina de frutas vermelhas (morango, framboesa, cereja e frutas vermelhas).

Em apoio à campanha, os alunos da Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente realizaram, no último dia 15 de maio, a Gincana Sociocultural com o tema “Vida e Obras do Educador Paulo Freire”.

E nesta semana os alunos da Etec, representados pelos membros do Grêmio Estudantil Santos Dumont, acompanhados pelos coordenadores Evandro e Célia, além do diretor Sérgio, realizaram a entrega de mais de 1.500 gelatinas arrecadadas durante a gincana ao Corpo de Bombeiros de Adamantina.

As gelatinas serão destinadas a pacientes em tratamento contra o câncer, que muitas vezes enfrentam dificuldades para se alimentar devido a dores, lesões e alterações no paladar. A gelatina vermelha auxilia por ser mais suave, menos ácida e mais fácil de consumir, trazendo mais conforto nesse momento delicado.

A direção parabeniza todos os envolvidos pelo engajamento, solidariedade e por fazerem a diferença na vida de quem mais precisa.

Por Redação / Com informações da Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente

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