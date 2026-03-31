Adamantina aplica mais de 1400 doses no último dia D de vacinação contra a influenza

No último sábado (28), foi realizado o Dia D de Vacinação contra a Influenza em Adamantina. Foram aplicadas 1421 doses do imunizante. O grupo que mais recebeu a vacina foi o idosos com 60 anos ou mais, pois foram aplicadas 786 doses, depois foi o público compreendido entre crianças que tem entre 6 meses e 5 anos, 11 meses e 29 dias, pois foram aplicadas 232 vacinas. Receberam a vacina ainda 119 pessoas com comorbidades, 118 trabalhadores da saúde, 70 professores, 37 gestantes, 25 pessoas com deficiência permanente, 13 profissionais das forças de segurança e salvamento, 8 trabalhadores do transporte 6 caminhoneiros, 4 funcionários do sistema de privação de liberdade e, ainda, 3 puérperas.

A vacinação continua em todos os postos de saúde de Adamantina das 8h até às 16h e o público-alvo no município é de 10.448 pessoas. Podem receber o imunizante: crianças que tenham 6 meses até menores de 6 anos, gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, puérperas, pessoas com doenças crônicas ou deficiências, trabalhadores da saúde, da educação, profissionais das forças de segurança e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo. No Estado, a estimativa é que mais de 18 milhões de pessoas dos grupos recebam a dose do imunizante.

A meta é vacinar 90% do público-alvo, porém conforme dados do Governo do Estado de São Paulo, ano passado apenas 55,1% dos grupos prioritários receberam a vacina. No município, no ano passado, 5.606 receberam o imunizante, um percentual de 53,66%.

Natacha Dominato / Foto: Caio Vasques

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