Secretaria de Educação de Adamantina promove Dia da Conscientização do Autismo

No dia 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Em Adamantina, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, promove uma ação que visa promover o respeito, à inclusão e a compreensão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Para isso, a pasta convida toda a comunidade escolar para participar da campanha “Todos de Azul”. Todos os membros da comunidade escolar devem vestir na quinta-feira (2), uma peça de roupa azul. Além da campanha, outras ações estão sendo realizadas.

A programação conta com a participação de diversas instituições e parceiros, entre eles a Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, CREAS, CMDCA, CMPD, GAAFPD, Conselho Tutelar (CT), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), APAE e demais entidades que atuam na promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência.