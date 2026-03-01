1º Passeio Ciclístico para a Família reforça a importância do lazer e bem-estar em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza neste sábado, dia 4 de abril, o 1º Passeio Ciclístico para a Família, em parceria com o “Sem Rumo Bike Clube” e demais grupos ciclísticos do município.

Com saída prevista para às 7h30, no Campus II da FAI (Centro Universitário de Adamantina), o percurso de 3 quilômetros seguirá até o Leite Jóia, reunindo participantes de todas as idades em uma proposta que vai além da prática esportiva.

O evento destaca a importância da participação da família em atividades como o ciclismo, que alia lazer, saúde e convivência. Pedalar em conjunto fortalece os vínculos familiares, promove momentos de integração e contribui diretamente para o bem-estar físico e emocional, especialmente em um contexto em que a qualidade de vida tem sido cada vez mais valorizada.

Aberto a crianças, adolescentes, jovens e adultos, o passeio convida pais e responsáveis a compartilharem com seus filhos uma experiência saudável, estimulando desde cedo a adoção de hábitos positivos e a valorização de atividades ao ar livre.

Além de proporcionar um momento de descontração, o ciclismo é uma prática acessível que contribui para a melhoria da saúde cardiovascular, redução do estresse e promoção de uma rotina mais ativa, tornando-se uma importante ferramenta de prevenção e promoção da saúde.

Como parte da programação esportiva do município, na sexta-feira Santa, dia 3 de abril, será realizada a 39ª edição da Corrida e Ciclismo Encontro de Amigos, com percurso de 13 quilômetros e saída às 8h, no Parque dos Pioneiros.

A iniciativa integra o calendário municipal de esportes e lazer, reforçando o compromisso da administração em incentivar práticas saudáveis e fortalecer a convivência comunitária.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



.