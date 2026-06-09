Últimas vagas para a HEXA RUN 5K que celebra os 77 anos de Adamantina com esporte, lazer e clima de Copa do Mundo

A Prefeitura de Adamantina apoia a realização da edição especial da HEXA RUN 5K, evento esportivo que integra as comemorações dos 77 anos do município e promete reunir esporte, saúde, entretenimento e integração em uma grande programação no Parque dos Pioneiros. As inscrições entram na reta final e restam poucas vagas para participação.

De acordo com Bruno Perosso, organizador da prova e representante da B3 Eventos Esportivos, a expectativa é de grande participação e as inscrições estão na reta final. “Estamos entrando nos últimos dias de inscrições e restam poucas vagas. A HEXA RUN 5K foi preparada para ser muito mais do que uma corrida, será uma grande celebração dos 77 anos de Adamantina, reunindo esporte, saúde, entretenimento e a emoção de acompanhar o jogo do Brasil em um ambiente especial para toda a família. Convidamos os interessados a garantirem sua inscrição o quanto antes para fazer parte deste grande evento”, destaca.

A prova será realizada no dia 13 de junho de 2026 (sábado), com largada às 17h, oferecendo modalidades de corrida de 5 quilômetros e caminhada de 3 quilômetros. Após as atividades esportivas, o público poderá acompanhar, às 19h, a partida entre Brasil e Marrocos, válida pela Copa do Mundo de 2026, em um telão instalado especialmente para o evento. A programação contará ainda com apresentação de DJ e diversas atrações para toda a família.

A iniciativa busca transformar o aniversário da cidade em um momento de celebração coletiva, incentivando a prática esportiva e proporcionando opções de lazer e convivência para moradores e visitantes.

Trajeto da corrida

A largada acontecerá no Parque dos Pioneiros, na Rua Prefeito Antônio Cescon, seguindo pela:

Alameda Francisco José de Azevedo;

Avenida da Saudade;

Estrada Vicinal José Bocardi;

O retorno será realizado pelo mesmo percurso até a chegada no Parque dos Pioneiros.

Inscrições terminam nesta quinta-feira

Os interessados têm até quinta-feira, 11 de junho, para garantir participação. As inscrições devem ser realizadas pelo site da B3 Eventos Esportivos.

Os participantes poderão escolher entre duas modalidades de kit:

Kit Prata – R$ 49,90

Número de peito;

Medalha;

Frutas;

Hidratação;

Pulseira pós-prova.

Kit Ouro – R$ 69,90

Camiseta oficial;

Número de peito;

Medalha;

Frutas;

Hidratação;

Pulseira pós-prova.

Para a retirada dos kits será obrigatória a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou 1 litro de leite, reforçando o caráter solidário da ação.

Atletas com 60 anos ou mais e Pessoas com Deficiência (PCD) terão direito a 50% de desconto na inscrição.

Premiação

A corrida de 5 quilômetros contará com premiação para os participantes que obtiverem os melhores resultados.

Serão entregues troféus para os cinco primeiros colocados na classificação geral masculina e feminina, além de premiações por faixa etária e troféus para as três maiores equipes inscritas. Todos os participantes receberão medalha de participação.

Retirada dos kits

Os moradores de Adamantina poderão retirar seus kits no dia 13 de junho, das 9h às 12h30, em local que será divulgado pela organização.

Já os atletas de outras cidades poderão fazer a retirada no próprio local da prova, das 15h30 às 16h30.

Estrutura completa para atletas e famílias

Além da corrida e caminhada, a HEXA RUN 5K contará com uma estrutura preparada para receber participantes e visitantes, oferecendo uma experiência diferenciada ao público.

Entre as atrações estão:

Corrida de 5 km;

Caminhada de 3 km;

Arena interativa;

Telão para transmissão de Brasil x Marrocos;

Food trucks;

Música na arena;

Espaço de convivência;

Ativações de marcas parceiras;

Pós-prova com diversas atrações.

Expectativa

A expectativa da organização é reunir centenas de participantes entre corredores, caminhantes, familiares e visitantes, promovendo um grande encontro esportivo e social durante as comemorações dos 77 anos de Adamantina.

A realização é da B3 Eventos Esportivos, com apoio da Prefeitura de Adamantina. A Administração Municipal destaca que iniciativas como a HEXA RUN 5K reforçam o compromisso com o incentivo ao esporte, à qualidade de vida e à valorização de eventos que fortalecem a integração da comunidade e movimentam o calendário esportivo e turístico do município.

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