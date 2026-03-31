Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Adamantina anuncia que vai voltar ao setor privado

A Prefeitura de Adamantina informa que o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Luís Henrique Fernandes, comunicou ao prefeito José Carlos Martins Tiveron sua decisão de deixar o cargo nos próximos dias, em virtude de seu retorno ao setor privado.

A decisão foi construída de forma conjunta, responsável e alinhada entre as partes, sendo motivada por questões de natureza estritamente pessoal, sem qualquer relação com a condução administrativa da pasta ou com o alinhamento institucional da gestão municipal. Trata-se do encerramento de um ciclo marcado por importantes avanços e resultados concretos para o município.

À frente da Secretaria, Luís Henrique Fernandes consolidou uma gestão pautada pela excelência técnica, planejamento estratégico e proximidade com o setor produtivo. Sua atuação contribuiu diretamente para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, incentivo à produção agropecuária e ampliação do diálogo com produtores, associações e instituições parceiras. Iniciativas, ações de campo e a valorização de eventos como a Feira do Verde evidenciam uma gestão dinâmica, comprometida e orientada a resultados.

O prefeito José Carlos Martins Tiveron destaca o reconhecimento e a gratidão pelo trabalho realizado. “Luís Henrique Fernandes deixa uma marca importante na administração municipal, com uma atuação séria, competente e altamente qualificada. Sua contribuição foi decisiva para o fortalecimento institucional da Secretaria e para o avanço de pautas estratégicas para Adamantina”, ressalta.

Com uma trajetória profissional sólida e amplamente reconhecida, Luís Henrique Fernandes é zootecnista formado pela Universidade Estadual de Maringá, possui mestrado e doutorado em Ciência Animal pela Universidade Estadual Paulista, o que evidencia sua elevada qualificação acadêmica. Ao longo de sua carreira, acumulou experiência como docente no ensino superior, atuando na formação de novos profissionais, além de exercer funções relevantes no setor agroindustrial.

Destaca-se ainda sua atuação como presidente da Associação Paulista dos Criadores de Ovinos, onde teve papel fundamental no fortalecimento da ovinocultura no Estado de São Paulo, contribuindo para o desenvolvimento técnico e organizacional do setor. Sua vivência prática, aliada ao conhecimento científico, conferiu à sua gestão uma abordagem consistente, inovadora e alinhada às reais demandas do campo.

Ao longo de sua passagem pela administração municipal, demonstrou não apenas competência técnica, mas também liderança, capacidade de articulação e compromisso com o interesse público, sempre orientado por valores éticos e pelo respeito à população.

A Prefeitura de Adamantina reforça seu profundo reconhecimento ao trabalho desempenhado e ressalta que profissionais com esse nível de qualificação, experiência e espírito público são fundamentais para o desenvolvimento do município. As portas permanecem abertas para futuras colaborações, respeitando-se, naturalmente, as circunstâncias de cada momento.

Por fim, a administração municipal assegura que as atividades da Secretaria seguem normalmente, com continuidade dos serviços e projetos em andamento, mantendo o compromisso com os princípios da legalidade, eficiência e interesse público.

Adamantina segue avançando, com responsabilidade e confiança, sustentada pelo trabalho coletivo em prol do seu desenvolvimento.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



.