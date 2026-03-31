Polícia Civil participa do Projeto de Extensão “BASTA” no Centro Universitário de Adamantina

A Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Dra. Patrícia Tranche Vasques, a convite da Profª Dra. Fernanda de Matos Lima Madrid, ministrou palestra no âmbito do Projeto de Extensão BASTA, promovido pelo Centro Universitário de Adamantina (FAI).

Durante a palestra foram abordados temas relevantes à formação acadêmica e à compreensão prática da atuação policial no combate à violência contra a mulher.



O evento foi realizado no anfiteatro da instituição e reuniu aproximadamente 200 alunos dos cursos de Direito e Publicidade, além dos docentes Dr. Eduardo Fiorillo, Dr. Rafael Teixeira e Dr. Wilson Alcântara.

Com o tema “Recalculando a Rota”, a palestra abordou a atuação da Polícia Civil no enfrentamento à violência doméstica, a proteção às vítimas, a responsabilização penal e a importância da correta produção de provas, além de reflexões sobre a autovalorização da mulher.

Durante a exposição, foram apresentados conceitos fundamentais sobre o que caracteriza um crime e sua natureza autônoma, com destaque para a autonomia das medidas protetivas de urgência, bem como o esclarecimento de que o crime de feminicídio constitui delito autônomo, previsto em lei, com agravantes específicos.



Também foram discutidos os meios de prova nos diferentes tipos de violência, ressaltando-se a importância das testemunhas, da produção de registros fotográficos das lesões da vítima, inclusive aqueles realizados pela própria vítima, esclarecendo-se que tais imagens não substituem o laudo médico confeccionado por um médico legista.

A palestra abordou ainda aspectos relacionados à produção de provas por meio de exames de DNA, ao crime de descumprimento de medidas protetivas, bem como aos crimes cibernéticos, com orientações iniciais sobre a coleta de provas e a atuação investigativa da Polícia Civil nesses casos.



O Projeto BASTA, coordenado pela Profª Dra. Fernanda de Matos Lima Madrid, reafirma seu compromisso com a extensão universitária e com o fortalecimento da rede de proteção à mulher, promovendo a integração entre a universidade, as instituições públicas e a comunidade. (Por: Polícia Civil / Deinter-8)



