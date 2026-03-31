FAI executa obras de revitalização das fachadas nos acessos do campus II

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) iniciou as obras de revitalização das fachadas nos acessos ao Campus II, abrangendo o portão principal e a entrada do bloco da Clínica de Medicina Veterinária. As intervenções têm como objetivo modernizar as estruturas, promover a conservação dos espaços e melhorar as condições de acesso à instituição.

As primeiras etapas já estão em andamento no acesso principal, com áreas devidamente sinalizadas para garantir a segurança de pedestres e motoristas. Apesar das intervenções, a circulação no campus segue normalmente.

O projeto contempla melhorias em estruturas metálicas, aplicação de novos revestimentos e adequações em diferentes componentes das entradas, com foco na recuperação física das edificações e na valorização estética e funcional do ambiente universitário.

No portão principal, onde a intervenção é mais ampla, está prevista a implantação de uma estrutura coberta tanto na entrada quanto na saída, além da construção de um pergolado no canteiro central, integrando os dois acessos. O espaço também receberá calçamento para travessia de pedestres e a instalação de banco, proporcionando maior conforto e organização.

A obra integra o processo licitatório nº 1.194/2025, realizado na modalidade de menor preço global e com execução por empreitada integral. O valor estimado inicialmente era de R$ 1.638.019,83, sendo contratado pelo valor final de R$ 1.512.000,00, após a participação de nove empresas. A vencedora foi a Noroeste Paulista Construtora Ltda.

O contrato prevê a execução completa dos serviços, incluindo fornecimento de materiais e realização das intervenções conforme os projetos técnicos e memoriais elaborados pela instituição. O prazo contratual é de 12 meses, com previsão de conclusão das obras em seis meses.

Com informações do SIGAMAIS

.