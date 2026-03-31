Comércio e supermercados têm horários definidos para feriados de abril em Adamantina e região

O Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista) Nova Alta Paulista divulgou o esquema de funcionamento do comércio e dos supermercados em Adamantina e região para os feriados do mês de abril. As regras definem o que abre e o que fecha na Sexta-Feira Santa e no dia de Tiradentes.

No feriado religioso de 3 de abril (sexta-feira), tanto as lojas do comércio varejista quanto os supermercados permanecerão fechados.

Já no feriado de Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril (terça-feira), haverá alteração no atendimento ao consumidor. Enquanto o comércio tradicional continuará de portas fechadas, os supermercados estarão abertos para o público na cidade e região.

As definições foram estabelecidas em acordo com a FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) da Regional Nova Alta Paulista.

O que abre e o que fecha nos feriados de abril

3 de abril (Sexta-feira)

Comércio: Fechado

Supermercados: Fechados

21 de abril (Terça-feira)

Comércio: Fechado

Supermercados: Abertos

Por Impacto Notícias

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