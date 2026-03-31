Vazamento recorrente de esgoto no Jardim Primavera contamina área de vegetação em Adamantina

Um vazamento de esgoto no Jardim Primavera, em Adamantina, tem gerado preocupação entre moradores e evidenciado riscos ambientais e sanitários na região. A situação, considerada recorrente pela vizinhança, foi relatada e constatada pela reportagem na manhã desta segunda-feira (30), por volta das 10h30.

No local, em um área ao final do encontro da Rua João Vicente de Miranda com a Rua Ovídio Albanez, o esgoto transborda de um poço de vistoria (PV) em alvenaria, estrutura que integra o sistema coletor do bairro e direciona os resíduos a uma estação elevatória situada a poucos metros dali, já na área do Parque Universitário.

Com o transbordamento, o material escoa pela superfície e atinge diretamente uma área de vegetação. Conforme mapas oficiais do município, a região onde ocorre o vazamento de esgoto fica na bacia de nascentes do Córrego Taipus.



De acordo com moradores, o problema não é recente e tem se repetido ao longo do tempo. Embora a empresa responsável pelo saneamento básico seja acionada e realize intervenções pontuais, os reparos não têm resolvido de forma definitiva a situação, fazendo com que o vazamento volte a ocorrer.

Além do impacto visual, a condição do local é marcada por forte odor, o que agrava o desconforto para quem vive nas proximidades. Há também preocupação com a contaminação do solo, possíveis danos à vegetação e riscos sanitários a moradores e animais.



Diante do cenário, a comunidade pede medidas estruturais que solucionem o problema de forma permanente. Para os moradores, a repetição dos episódios evidencia falhas no sistema e reforça a necessidade de uma intervenção mais abrangente por parte da concessionária responsável.

A reportagem solicitou posicionamento da empresa responsável pelo saneamento em Adamantina. Havendo manifestação o conteúdo poderá ser atualizado.