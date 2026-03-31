Nova ponte da Rua Santa Catarina orçada em R$ 1,28 milhão entra na reta final das obras

As obras da nova ponte sobre o Córrego Caldeira, em Adamantina, entram na fase final de execução. A estrutura está localizada ao final da Rua Santa Catarina, ligando a área urbana à zona rural por meio da Estrada 6 (ADM-343), atendendo moradores dos bairros Mário Covas II e San Miguel I.

Com estágio avançado, a construção já conta com passagem para veículos, faixa destinada a pedestres e guarda-corpos laterais, itens que fazem parte do projeto original e que já foram concluídos nesta etapa.

A próxima fase da obra prevê o reaterro das cabeceiras, procedimento necessário para finalização da estrutura e liberação completa do acesso.

Após ajustes técnicos no projeto, a obra foi retomada recentemente, embora essa retomada não tenha sido oficialmente divulgada pela administração municipal.

Na segunda-feira (23), a equipe do portal Siga Mais esteve no local e verificou que os trabalhos seguem em ritmo acelerado, com a ponte próxima de ser entregue à população.

O investimento total previsto para a obra é de R$ 1,28 milhão. No entanto, o valor contratado com a empresa vencedora da licitação foi de R$ 1 milhão.

O processo licitatório foi iniciado no final de 2024, e o contrato firmado em 16 de janeiro, com prazo de execução estipulado em 12 meses, de acordo com o Extrato do Contrato nº 02/2025.

Por Folha Regional Adamantina

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