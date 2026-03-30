Em Adamantina, quatro são multados por pesca irregular; um deles, foragido da Justiça, acaba preso

Quatro homens foram autuados por pesca irregular em Adamantina, durante ação da Polícia Militar Ambiental realizada neste sábado (29). Um dos envolvidos, de 28 anos, acabou preso após a constatação de mandado de prisão em aberto.

De acordo com a ocorrência, a equipe realizava patrulhamento em pontos considerados críticos para pesca predatória quando abordou um veículo na estrada rural. No interior do automóvel estavam quatro indivíduos, com idades de 66, 51, 28 e 19 anos, que haviam praticado pesca no Ribeirão Lageado.

Durante a vistoria, os policiais localizaram 10,5 quilos de peixes da espécie cascudo e uma tarrafa — equipamento de uso não permitido para pescadores amadores.

Diante da irregularidade, foram lavrados quatro Autos de Infração Ambiental, no valor de R$ 1.210 cada, totalizando R$ 4.840 em multas, com base na legislação ambiental vigente.

Ainda durante a abordagem, consulta ao sistema policial apontou que o homem de 28 anos era procurado pela Justiça. Ele foi conduzido ao plantão da Polícia Civil de Adamantina, onde permaneceu preso à disposição do Judiciário, para a audiência de custódia.

De acordo com a PM Ambiental a ocorrência também será encaminhada à autoridade competente por infração à Lei de Crimes Ambientais. Os envolvidos responderão criminalmente. (Por: Siga Mais)



