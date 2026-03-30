Prefeitura de Adamantina firma convênio com a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia e avança na inovação educacional

A Prefeitura de Adamantina oficializou a assinatura de um importante convênio na área da Educação com a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia, consolidando um novo marco no fortalecimento do ensino público municipal.

A iniciativa tem como objetivo integrar o conteúdo escolar às experiências de vida dos estudantes, promovendo o desenvolvimento da autonomia, do pensamento crítico e da criatividade entre os alunos do ensino fundamental da rede municipal.

A reunião de assinatura contou com a presença do prefeito José Carlos Martins Tiveron, da vice-prefeita Lucia Haga, da secretária municipal de Educação Elisabeth Gomes Meirelles, do superintendente executivo da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia, Elvis Fusco, assessoras técnicas pedagógicas, diretoras e coordenadoras da rede.

Por meio do convênio, o município passa a contar oficialmente com a implantação da metodologia Imaginal Learning, uma abordagem educacional inovadora desenvolvida por Tom Rudmik, cofundador da Imaginal Education Canadá e idealizador da Filosofia Imaginal. A proposta pedagógica é centrada no protagonismo dos estudantes, incentivando a construção do conhecimento com significado e conexão com a realidade.

Avanço

A adoção da metodologia representa um avanço significativo na educação municipal, ao promover práticas pedagógicas mais dinâmicas, reflexivas e alinhadas às demandas contemporâneas de formação dos alunos.

O convênio reforça o compromisso da administração municipal em investir em uma educação de qualidade, inovadora e transformadora, evidenciando a importância da união entre poder público, instituições e educadores para ampliar oportunidades e fortalecer o processo de ensino-aprendizagem.

O prefeito José Carlos Martins Tiveron destacou a relevância da parceria. “Estamos dando um passo importante para oferecer uma educação ainda mais significativa aos nossos alunos, com metodologias que valorizam o protagonismo, a criatividade e o desenvolvimento integral”, afirmou.

A formalização do convênio também resgata a contribuição histórica do fundador Shunji Nishimura, cuja visão empreendedora e compromisso com a educação abriu caminho para que tudo acontecesse.

A Fundação

A Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia foi criada em 1979 por Shunji Nishimura, imigrante japonês que construiu sua trajetória no Brasil e, aos 70 anos, decidiu retribuir ao país pelas oportunidades recebidas, investindo na educação como instrumento de transformação social.

Ligada ao Grupo Jacto, a Fundação consolidou ao longo das décadas uma atuação voltada à formação técnica, educacional e humana, com a criação de instituições como o Colégio Técnico Shunji Nishimura (1982), o Colégio Shunji Nishimura (1988), a Escola Profissionalizante Chieko Nishimura (2005) e o Museu Shunji Nishimura.

Com sede em Pompéia (SP), a instituição carrega um legado pautado em valores como ética, empreendedorismo, inovação e compromisso com o desenvolvimento humano, impactando positivamente a vida de milhares de pessoas.

A parceria firmada com o município de Adamantina reafirma esse propósito, ampliando horizontes e contribuindo para a formação de cidadãos mais preparados, conscientes e protagonistas de suas próprias histórias.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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