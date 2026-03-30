Fatec Adamantina abre concurso para professores em três disciplinas

O Centro Paula Souza (CPS) abriu nesta quinta-feira, 26, o período de inscrições para concursos públicos visando à contratação de docentes para três disciplinas de cursos tecnológicos de Ensino Superior da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Adamantina.

Os concursos, regidos pelos editais nº 291/01/2026 (acesso pelo link https://tinyurl.com/m7e9phm9 ), 291/02/2026 ( https://tinyurl.com/2mr3wnu2 ) e 291/03/2026 ( https://tinyurl.com/yswt3zdx ), destinam-se ao preenchimento de três vagas, sendo uma para cada disciplina: Espanhol I (curso de Gestão Comercial), Introdução à Ciência Cognitiva (curso de Ciência de Dados) e Gestão de Custo e Formação de Preço de Venda (curso de Gestão Comercial).

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet (para Espanhol I: https://tinyurl.com/y7wczxmy ; para Introdução à Ciência Cognitiva: https://tinyurl.com/mrmxnjft ; e para Gestão de Custo e Formação de Preço de Venda: https://tinyurl.com/3wu789xx ), até as 23h59 do dia 9 de abril.

A taxa de inscrição é de R$ 126,79.

REQUISITOS E CONDIÇÕES

Para participar, os candidatos devem ser graduados e titulados em programa de mestrado ou doutorado reconhecido ou recomendado na forma da lei, sendo a graduação ou a titulação em uma das áreas da disciplina, conforme edital de abertura do certame, bem como possuir experiência profissional relevante de pelo menos três anos na área da disciplina, após a obtenção de grau acadêmico (graduação) ou da titulação (mestrado ou doutorado) na área objeto do certame; ou ser graduados em uma das áreas da disciplina, conforme edital de abertura do certame, e possuir especialização em nível de pós–graduação na mesma área da graduação, bem como experiência profissional relevante de pelo menos cinco anos na área da disciplina, após a obtenção de grau acadêmico na área objeto do certame.

A contratação é feita sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O valor da hora-aula prestada é de R$ 37,99, sendo o valor total da remuneração por aula prestada composto pela hora-aula, acrescida de 50% de hora-atividade, referente ao número de aulas efetivamente ministradas.

A carga horária mensal estará sujeita a variação de acordo com as normas internas do CPS que disciplinam a atribuição de aulas, não podendo ultrapassar o limite de 200 horas mensais.

O horário de trabalho será definido pela unidade de ensino no momento da convocação do candidato para admissão.

ETAPAS E CRONOGRAMA

De acordo com os editais, os concursos públicos contarão com três fases, todas de caráter eliminatório e classificatório: Exame de Conhecimentos Específicos (prova de múltipla escolha); Exame Didático (prova objetiva); e Exame de Memorial Circunstanciado (prova de títulos).

O cronograma indica que a realização do Exame de Conhecimentos Específicos se dará em um período entre 17 de abril e 7 de maio. O período provável para realização do Exame Didático está previsto para uma data entre 24 de abril e 14 de maio. Já a divulgação do Resultado do Exame Didático, o Exame de Memorial Circunstanciado e a Classificação Final saem entre 25 de abril e 18 de maio.

O período provável da publicação em Diário Oficial do Estado (DOE) de Edital de Convocação deve se dar em data entre 19 de maio e 26 de junho.

Os resultados e convocações serão publicados nos canais oficiais do CPS e da Fatec Adamantina.