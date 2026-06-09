Adamantina entra em estado de atenção a partir desta quarta-feira (10)

A previsão aponta que o interior terá período de sol entre nuvens no início do dia, porém durante a quarta-feira (10), a instabilidade vai ganhar força o que vai favorecer pancadas de chuva, incluindo setores oeste do estado. A tendência é que as temperaturas também siga amenas.
Para quinta-feira (11), a tendência é que as regiões de Presidente Prudente e Marília entrem em situação de alerta devido a pancadas de chuva que estarão em maior concentração no sudoeste paulista. É possível que em alguns momentos, a chuva seja de moderada a forte, com raios e rajadas de vento.
Confira as orientações da Defesa Civil Estadual
* Evite permanecer sob árvores durante rajadas de vento;
* Não estacione veículos próximos a árvores, postes ou estruturas metálicas frágeis;
* Durante temporais, procure abrigo em locais seguros;
* Nunca enfrente áreas alagadas;
* Em caso de ventos fortes, mantenha portas e janelas bem fechadas;
* Com a queda das temperaturas, redobre os cuidados com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade;
* Animais domésticos também devem ser protegidos do frio intenso;
* Em caso de uso de aquecedores, mantenha a ventilação do ambiente para evitar acidentes.
A Defesa Civil do Estado reforça que a população pode receber alertas gratuitos diretamente no celular enviando o CEP da residência por SMS para o número 40199.
Em situações de emergência, os telefones disponíveis são:
* Corpo de Bombeiros: 193
* Polícia Militar: 190
A Defesa Civil monitora as condições meteorológicas em tempo real e mantém equipes de prontidão em todo o Estado.