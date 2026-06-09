Adamantina entra em estado de atenção a partir desta quarta-feira (10)

Adamantina entra nesta quarta-feira (10), em estado de atenção conforme boletim da Casa Militar – Coordenadoria Estadual de Proteção Civil devido a atuação de uma frente fria que tende a manter o tempo mais instável em parte do estado de São Paulo.

A previsão aponta que o interior terá período de sol entre nuvens no início do dia, porém durante a quarta-feira (10), a instabilidade vai ganhar força o que vai favorecer pancadas de chuva, incluindo setores oeste do estado. A tendência é que as temperaturas também siga amenas.

Para quinta-feira (11), a tendência é que as regiões de Presidente Prudente e Marília entrem em situação de alerta devido a pancadas de chuva que estarão em maior concentração no sudoeste paulista. É possível que em alguns momentos, a chuva seja de moderada a forte, com raios e rajadas de vento.