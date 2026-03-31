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Cidades

Polícia Civil ministra palestra na Fatec Adamantina

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Na tarde desta segunda (30) Excelentíssimo Delegado Seccional de Polícia, Dr Carlos Roberto Vasconcelos, ministrou palestra na Fatec de Adamantina com o tema “Escolhas que mudam destinos: entre a curiosidade e as consequências”.

O evento compõe trabalho preventivo realizado pela Polícia Civil com foco em instituições de ensino públicas e privadas, visando à prevenção de violência e proteção dos jovens por meio de ambientes de aprendizagem seguros e inclusivos além da política de combate às drogas lícitas e ilícitas.

A apresentação teve como alvo estudantes da Fatec, onde foram tratadas questões envolvendo drogas lícitas, como o uso de “vapes” e “tabaco”, hábitos nocivos à saúde e muitas vezes porta para a curiosidade e consumo de drogas ilícitas. Foram abordados aspectos que levam à curiosidade do consumo e as consequências nocivas para a saúde e desenvolvimento social dos estudantes.

A Polícia Civil convida os pais e colaboradores das unidades de ensino a participarem da segurança de suas instituições de ensino, podendo buscar orientação policial em qualquer unidade mais próxima da Polícia Civil ou por meio do telefone 197. (Por: Polícia Civil / Deinter-8)

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