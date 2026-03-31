Polícia Civil ministra palestra na Fatec Adamantina

Na tarde desta segunda (30) Excelentíssimo Delegado Seccional de Polícia, Dr Carlos Roberto Vasconcelos, ministrou palestra na Fatec de Adamantina com o tema “Escolhas que mudam destinos: entre a curiosidade e as consequências”.

O evento compõe trabalho preventivo realizado pela Polícia Civil com foco em instituições de ensino públicas e privadas, visando à prevenção de violência e proteção dos jovens por meio de ambientes de aprendizagem seguros e inclusivos além da política de combate às drogas lícitas e ilícitas.

A apresentação teve como alvo estudantes da Fatec, onde foram tratadas questões envolvendo drogas lícitas, como o uso de “vapes” e “tabaco”, hábitos nocivos à saúde e muitas vezes porta para a curiosidade e consumo de drogas ilícitas. Foram abordados aspectos que levam à curiosidade do consumo e as consequências nocivas para a saúde e desenvolvimento social dos estudantes.

