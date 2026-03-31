Moto furtada na praça da igreja matriz de Adamantina é flagrada passando pelo pedágio na SP-294

Uma motocicleta foi furtada na noite de ontem na Praça da Igreja Matriz de Adamantina. De acordo com o proprietário, o crime aconteceu por volta das 22h.
Segundo as informações apuradas, o veículo estava estacionado com a chave no contato, o que pode ter facilitado a ação do autor. A ausência de medidas de segurança básicas é vista como um fator que contribuiu para o furto.
Após o crime, a motocicleta teria sido identificada passando pelo pedágio de Pacaembu, seguindo em direção ao município de Dracena, o que pode auxiliar nas investigações.
O caso está sendo apurado pelas autoridades policiais, que trabalham para identificar o suspeito e recuperar o veículo. Informações que possam contribuir com a ocorrência podem ser repassadas anonimamente à polícia.