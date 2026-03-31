Avião faz pouso de emergência em plantação de milho e seis pessoas são levadas para hospital em MS

Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência em meio a uma plantação de milho, em Antônio João (MS), nesta segunda-feira (30). Seis pessoas estavam na aeronave e foram levadas ao hospital da cidade. Destas, três foram transferidas para o Hospital Regional de Ponta Porã.

Segundo o secretário municipal de Saúde de Antônio João, o piloto precisou arremeter antes de conseguir aterrissar na área rural. As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo apuradas.