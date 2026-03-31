Homem é preso suspeito de atropelar namorado da ex de propósito

Um homem de 29 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (30) suspeito de atropelar de propósito o atual namorado da ex-companheira dele, de 31 anos, em Jaboticabal (SP).
Segundo a Polícia Militar, Bruno Pereira de Souza esperou Jhone Yuri de Carvalho sair de casa para trabalhar, quando avançou com o carro e atingiu a vítima, por volta das 9h, na Avenida Major Novaes, no bairro Sorocabana.
Além disso, após o atropelamento, Bruno ainda usou uma chave de grifo para agredir Jhone, diz boletim de ocorrência.
A vítima foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A EPTV, afiliada da TV Globo, apurou que o homem não sofreu ferimentos graves.