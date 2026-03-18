Saúde de Adamantina alerta para alto índice de faltas em consultas e pede colaboração da população

A Secretaria Municipal de Saúde de Adamantina divulgou os boletins informativos de absenteísmo referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2026, apontando um índice elevado de faltas em consultas especializadas na rede pública.
Os dados reforçam a necessidade de conscientização da população sobre a importância de avisar previamente em caso de impossibilidade de comparecimento, evitando prejuízos ao sistema de saúde.
Janeiro de 2026
UBS por amostragem
Total de consultas agendadas: 1.413
Total de atendimentos realizados: 1.044
Total de faltas: 369
Taxa de absenteísmo: 26%
Entre as especialidades com maior número de faltas, destacam-se:
Psiquiatria (CAPS): 119 faltas
Fisioterapia: 85 faltas
Ginecologia (CIS): 67 faltas
Psicologia (CIS): 32 faltas
Total de consultas agendadas: 1.413
Total de atendimentos realizados: 1.044
Total de faltas: 369
Taxa de absenteísmo: 26%
Entre as especialidades com maior número de faltas, destacam-se:
Psiquiatria (CAPS): 119 faltas
Fisioterapia: 85 faltas
Ginecologia (CIS): 67 faltas
Psicologia (CIS): 32 faltas
Fevereiro de 2026
UBS por amostragem
Total de consultas agendadas: 1.547
Total de atendimentos realizados: 1.134
Total de faltas: 413
Taxa de absenteísmo: 27%
As maiores ocorrências de faltas foram registradas em:
Psiquiatria (CAPS): 155 faltas
Psicologia (CIS): 68 faltas
Fisioterapia: 56 faltas
Obstetrícia (CIS): 40 faltas
Impactos do absenteísmo
De acordo com a Secretaria de Saúde, os índices — acima do recomendado (entre 10% e 15%) — trazem impactos diretos para toda a população:
– Aumento das filas de espera para consultas e exames
– Desperdício de recursos públicos, com profissionais disponíveis sem atendimento
– Prejuízo ao tratamento dos pacientes, que interrompem o acompanhamento médico
Em média, os dados mostram que cerca de 1 em cada 4 consultas agendadas não é realizada, comprometendo a eficiência do sistema.
Orientação à população
A Secretaria Municipal de Saúde reforça:
. Se não puder comparecer à consulta, avise com antecedência.
A comunicação permite o remanejamento da vaga para outro paciente, reduzindo filas e garantindo melhor aproveitamento dos serviços.
A Prefeitura de Adamantina destaca que a colaboração dos moradores é fundamental para otimizar os atendimentos e ampliar o acesso à saúde pública no município.
COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA
.