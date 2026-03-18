Saúde de Adamantina alerta para alto índice de faltas em consultas e pede colaboração da população

A Secretaria Municipal de Saúde de Adamantina divulgou os boletins informativos de absenteísmo referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2026, apontando um índice elevado de faltas em consultas especializadas na rede pública. A Secretaria Municipal de Saúde de Adamantina divulgou os boletins informativos de absenteísmo referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2026, apontando um índice elevado de faltas em consultas especializadas na rede pública.

Os dados reforçam a necessidade de conscientização da população sobre a importância de avisar previamente em caso de impossibilidade de comparecimento, evitando prejuízos ao sistema de saúde.





Janeiro de 2026

UBS por amostragem



Total de consultas agendadas: 1.413



Total de atendimentos realizados: 1.044



Total de faltas: 369



Taxa de absenteísmo: 26%



Entre as especialidades com maior número de faltas, destacam-se:



Psiquiatria (CAPS): 119 faltas



Fisioterapia: 85 faltas



Ginecologia (CIS): 67 faltas



Psicologia (CIS): 32 faltas





Fevereiro de 2026

UBS por amostragem



Total de consultas agendadas: 1.547



Total de atendimentos realizados: 1.134



Total de faltas: 413



Taxa de absenteísmo: 27%



As maiores ocorrências de faltas foram registradas em:



Psiquiatria (CAPS): 155 faltas



Psicologia (CIS): 68 faltas



Fisioterapia: 56 faltas



Obstetrícia (CIS): 40 faltas





Impactos do absenteísmo



De acordo com a Secretaria de Saúde, os índices — acima do recomendado (entre 10% e 15%) — trazem impactos diretos para toda a população:



– Aumento das filas de espera para consultas e exames

– Desperdício de recursos públicos, com profissionais disponíveis sem atendimento

– Prejuízo ao tratamento dos pacientes, que interrompem o acompanhamento médico



Em média, os dados mostram que cerca de 1 em cada 4 consultas agendadas não é realizada, comprometendo a eficiência do sistema.



Orientação à população



A Secretaria Municipal de Saúde reforça:



. Se não puder comparecer à consulta, avise com antecedência.



A comunicação permite o remanejamento da vaga para outro paciente, reduzindo filas e garantindo melhor aproveitamento dos serviços.

A Prefeitura de Adamantina destaca que a colaboração dos moradores é fundamental para otimizar os atendimentos e ampliar o acesso à saúde pública no município.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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