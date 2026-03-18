Centro Universitário de Adamantina sedia 12ª edição do Startup Day neste sábado (21

Promovido pelo Sebrae-SP, evento gratuito debaterá inovação e o uso da Inteligência Artificial nos negócios; inscrições estão abertas

O Centro Universitário de Adamantina – FAI será palco, neste sábado (21), da 12ª edição do Startup Day, um evento de alcance nacional focado no fortalecimento do ecossistema de inovação e empreendedorismo. A programação, que é gratuita e aberta ao público mediante inscrição prévia, acontecerá das 9h às 13h no Auditório Miguel Reale.

Promovido pelo Sebrae-SP, por meio do programa Sebrae for Startups, o evento ocorrerá de forma simultânea em centenas de municípios brasileiros. Em Adamantina, o encontro terá como tema central a “Inovação em Tempos de IA”, com o objetivo de demonstrar como a Inteligência Artificial pode otimizar atividades, transformar negócios e aprimorar o uso estratégico de dados no ambiente empresarial.

A programação na FAI promete uma imersão tecnológica com cases de sucesso e discussões aprofundadas. Entre os destaques, está a palestra “Do Interior ao Espaço – A jornada de uma Startup Deep Tech”, ministrada por Alisson do Carmo, da Inspectral. Além disso, o evento contará com a roda de conversa “IA na Ideação”, conduzida por Alessandra Ruchet, do Sebrae for Startups, e César Augusto Pinheiro, do Centro Paula Souza (CPS).

O Startup Day é direcionado a estudantes, profissionais de tecnologia, empreendedores e todos os interessados em inovação, atendendo desde quem possui uma curiosidade inicial até quem já gerencia uma startup em fase de crescimento.

A consultora de negócios do Sebrae-SP, Carolina Fabris Ferreira, destaca a importância da valorização local. “O que conecta todas essas iniciativas é o protagonismo da nossa gente. Serão apresentados cases da própria região que comprovam o poder da conexão entre os atores locais e o grande potencial de inovação em rede”, ressalta.

O evento é uma realização do Sebrae e conta com a parceria da Prefeitura de Adamantina, FAI, Pró-Reitoria de Extensão (Proext), Etec Engenheiro Herval Bellusci, Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente, Fatec e Instituição Capaz.

Serviço

12º Startup Day Adamantina

Data: 21 de março de 2026 (sábado)

Horário: das 9h às 13h

Local: Auditório da FAI (Av. Francisco Bellusci, 1000, Distrito Industrial Otávio Gacazzi, Adamantina – SP)

Inscrições: Gratuitas, pelo link Sympla ou por meio da Central Docente.