Câmara pede realização de estudos técnicos e ambientais relacionados aos animais da Lagoa dos Patos

Foi apresentada no plenário da Câmara de Adamantina na última sessão ordinária a Indicação nº 072/2026 que cobra providências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a realização de estudos técnicos e ambientais acerca da situação dos animais que habitam a Lagoa dos Patos na Praça Euclides Romanini. O objetivo é garantir qualidade de vida, equilíbrio ecológico e bem-estar à fauna local.

De acordo com o autor do pedido, vereador Daniel Fabri, a presença permanente de aves e outros animais, dependem de condições adequadas de alimentação, abrigo, qualidade da água e equilíbrio ambiental para sua sobrevivência.

“Existe a necessidade de monitoramento técnico periódico quanto à qualidade da água, oferta adequada de alimentação, controle populacional quando necessário e prevenção de doenças, bem como a execução de ações preventivas e planejadas contribuem para evitar impactos ambientais, preservar a biodiversidade e assegurar um espaço saudável tanto para os animais quanto para a população que frequenta o local”, destacou.

Após a sessão, a Indicação de promoção de estudo técnico detalhado sobre as condições ambientais da Lagoa dos Patos foi encaminhada pela Presidência da Câmara para a Prefeitura e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para ciência e possível atendimento.

Por Folha Regional Adamantina

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