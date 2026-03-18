HOTEL VILLAVERDE: Muito mais do que um Hotel…

“Eles estão me dizendo que é bonito. / Eu acredito neles, mas será que um dia vou conhecer / O mundo por trás da minha parede?” (Tokio Hotel)

Sérgio Barbosa (*)

Do passado para o PRESENTE em uma perspectiva de FUTURO, assim deve ser registrado as atividades desenvolvidas desde a década de 50 em Adamantina, ainda, primeiro como GRANDE HOTEL, porém, desde o ano de 1.978 como VILLAVERDE HOTEL…

Neste CENÁRIO que envolve a própria HISTÓRIA da cidade, pode-se afirmar que o VILLAVERDE vem acompanhando como TESTEMUNHA OCULAR o desenvolvimento por meio de uma proposta de atendimento em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL…

Também, existem outras alternativas de HOSPEDAGEM para hóspedes em geral, entretanto, cada qual deve buscar qual a melhor OPÇÃO afins aos interesses quanto as acomodações, café da manhã e atendimento em Adamantina…

Porém, apesar das opções existentes na área, deve-se considerar que o VILLAVERDE HOTEL oferece muito mais do que se espera quando se trata de HOSPEDAGEM com qualidade e atendimento…

Com uma LOCALIZAÇÃO na região central da cidade, ainda, considerando que o local está próximo das principais vias de acesso para os/as CLIENTES, também, o VILLAVERDE se destaca pela construção e arquitetura histórica e se apresenta como um CARTÃO DE VISITAS além dos limites geográficos de Adamantina para a região da Nova Alta Paulista…

Em 1.978, buscando continuar oferecendo QUALIDADE no ATENDIMENTO, os irmãos ISSA, MÁRIO, NELSON e JOÃO CARLOS, assumem a direção da ORGANIZAÇÃO e oferecem para a comunidade em geral, uma nova proposta mediada a partir deste momento, como VILLAVERDE HOTEL…

Porém, neste TEMPO NOVO TEMPO para a Organização hoteleira, o HOTEL está sob NOVA DIREÇÃO, ainda, tendo em vista a MODERNIZAÇÃO do espaço físico, tais como: COBERTURA e AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO, além de NOVOS APARTAMENTOS para os/as CLIENTES…

Portanto, nestas últimas décadas de atuação no MERCADO, pode-se registrar que muitos fatos ocorreram para o fortalecimento e compromisso organizacional do VILLAVERDE, porém, o passado está sempre marcando o presente para que a HISTÓRIA seja permanente nesta trajetória de SUCESSO…

Neste contexto PLURAL em nível de MERCADO, deve-se continuar mantendo o fator TRADIÇÃO como uma MARCA mais do que registrada de uma ORGANIZAÇÃO que continua oferecendo SERVIÇOS aos CLIENTES que estão em busca de uma HOSPEDAGEM, todavia, com CONFORTO ESPECIAL em todos os níveis de EXIGÊNCIA dos HOSPEDES do VILLAVERDE HOTEL…

As MUDANÇAS em diversas áreas de atuação do HOTEL estão em SINTONIA com a QUALIDADE nos SERVIÇOS PRESTADOS e o compromisso com o/a CLIENTE estão sempre na ORDEM DO DIA…

(*) jornalista diplomado.

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