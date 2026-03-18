MEC corrige portaria e retira FAI de lista de supervisão após erro em publicação

O Ministério da Educação (MEC) corrigiu nesta quarta-feira (18) uma portaria publicada no início da semana que incluía, de forma equivocada, o curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina (FAI) entre instituições sujeitas a sanções por baixo desempenho no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

Na publicação original, divulgada na segunda-feira (16), a FAI aparecia entre as instituições que poderiam sofrer medidas como suspensão de novos processos seletivos e restrições a contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), após ter sido atribuída nota 1 na avaliação.

Entretanto, em nova edição do Diário Oficial da União, o próprio MEC reconheceu erro material e republicou o ato normativo — agora sob nova numeração — retirando a FAI da lista de instituições sob supervisão. A exclusão confirma que a inclusão anterior foi indevida. Da região, o curso de medicina da Unifadra, de Dracena, permanece na lista, na portaria reeditada.

Em nota oficial, a FAI afirmou que, desde a divulgação inicial, adotou postura de cautela, uma vez que não havia sido formalmente notificada pelo órgão federal. Com a correção, a instituição reforçou que não há qualquer sanção em vigor. “A FAI não consta na lista de instituições sob supervisão. A exclusão do nome confirma que a menção anterior foi um equívoco do órgão federal”, destacou.

A instituição também ressaltou que, como autarquia municipal vinculada ao Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP), o curso de Medicina possui conceito 4 em uma escala de 1 a 5, indicador que, segundo a entidade, atesta a qualidade pedagógica e estrutural oferecida.

Ainda conforme a nota, não há suspensão de ingresso de novos alunos nem qualquer prejuízo aos estudantes matriculados. As atividades acadêmicas seguem normalmente.

A FAI lamentou o transtorno causado pela publicação equivocada e reiterou o compromisso com a transparência, agradecendo à comunidade acadêmica pela confiança.

A Unifadra também se manifestou em nota. “A Faculdades de Dracena/Unifadra, por meio de sua Direção Acadêmica, vem a público esclarecer que as medidas cautelares recentemente impostas pelo MEC às instituições de ensino superior não impactam o curso de Medicina da Unifadra Dracena, mantida pela Fundec, em razão de o curso não ter ingressantes no segundo semestre de 2026, mas somente em 2027, e que seu vestibular ocorrerá após a divulgação do resultado da próxima edição do Enamed, previsto para o segundo semestre de 2026. Reiteramos à comunidade acadêmica nosso compromisso com a formação ética, técnica e humana dos futuros profissionais da saúde, permanecendo à disposição para novos esclarecimentos”, afirma a instituição dracenense.

O Enamed substituiu o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) para Medicina e atribui notas de 1 a 5. Das quais, as notas 1 e 2 são consideradas insuficientes.

Nota oficial da FAI

“O Centro Universitário de Adamantina (FAI), em compromisso com a transparência e a verdade, vem a público esclarecer os fatos ocorridos entre os dias 16 e 17 de março de 2026, referentes ao curso de Medicina:

Na última segunda-feira, 16, o Ministério da Educação (MEC) publicou a Portaria nº 72, incluindo a FAI em uma lista de supervisão. A Instituição, ciente de sua regularidade e por não ter sido notificada oficialmente, optou pela prudência institucional, aguardando a análise dos fatos antes de qualquer pronunciamento precipitado.

Conforme publicado no Diário Oficial da União hoje (Edição nº 52, Seção 1, Pág. 46), o próprio MEC reconheceu o erro material e republicou a Portaria (agora sob nº 72*). A FAI NÃO CONSTA NA LISTA DE INSTITUIÇÕES SOB SUPERVISÃO. A exclusão do nome da FAI confirma que a menção anterior foi um equívoco do órgão federal.

Reforçamos que a FAI, como Autarquia Municipal, é vinculada ao Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP), onde o curso de Medicina possui Conceito 4 (em escala de 1 a 5). Esta nota máxima reflete a qualidade pedagógica e a infraestrutura que o MEC, no erro de ontem, desconsiderou.

Com a correção oficial do Governo Federal, reafirmamos que não há suspensão de ingresso de novos alunos e não há qualquer prejuízo para os estudantes matriculados. As atividades acadêmicas seguem em absoluta normalidade.

A FAI lamenta o transtorno causado pela publicação equivocada do Ministério da Educação e agradece aos alunos e à comunidade pela confiança. A Instituição segue focada em oferecer o melhor ensino médico da região”.

Nota oficial da Unifadra