Adamantina é finalista no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora e se destaca entre municípios paulistas

Adamantina ficou entre os municípios classificados na região de Presidente Prudente na 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) – etapa São Paulo. Ao todo, 12 cidades da região participaram da premiação, somando 13 projetos inscritos.

Os vencedores da etapa estadual foram anunciados na noite de ontem, 17 de março, em cerimônia realizada no Clube Atlético Monte Líbano, na capital paulista.

Entre os 645 municípios do Estado de São Paulo, a edição reuniu 283 iniciativas inscritas, desenvolvidas por 219 prefeituras, evidenciando o engajamento das administrações municipais na implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e ao fortalecimento do empreendedorismo.

Adamantina concorreu na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente e recebeu certificado de participação.

O projeto “PACC”

O município de Adamantina tem se destacado com o Programa Adamantina Compostagem Cidadã (PACC), uma iniciativa inovadora que alia gestão de resíduos, sustentabilidade e desenvolvimento econômico, consolidando-se como referência regional.

O programa realiza a coleta e transformação de resíduos orgânicos em adubo de alta qualidade, com uma produção anual de 1.200 toneladas (2.000 m³) de composto orgânico. O material é distribuído gratuitamente a mais de 249 agricultores familiares, promovendo resultados expressivos, como o aumento de até 40% na produtividade e a redução de 30% nos custos de produção.

Parte significativa dessa produção é absorvida por políticas públicas como o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e o PAAM, fortalecendo a cadeia produtiva local e a segurança alimentar.

Antes da implantação do programa, o município recebia mensalmente cerca de 110 toneladas de galhos e 40 toneladas de restos de alimentos, destinados ao aterro sanitário, ocupando uma área de aproximadamente 10 hectares e gerando um passivo ambiental estimado em R$ 2,1 milhões.

Com o PACC, esse cenário foi transformado: o passivo ambiental deu lugar a um ativo financeiro de aproximadamente R$ 550 mil, além de gerar uma economia anual de R$ 210 mil com custos de aterro.

Impactos

Os impactos positivos também são percebidos diretamente no campo. O programa contribuiu para reverter o desestímulo de produtores rurais, possibilitando a continuidade das atividades agrícolas, com redução da dependência de insumos químicos e melhoria da qualidade do solo.

Além da distribuição de insumos, o PACC oferece assistência técnica especializada e formação continuada, em parceria com o Sebrae-SP, por meio de iniciativas como o Empretec Rural, ampliando as oportunidades de capacitação e geração de renda.

A iniciativa também elevou a participação da agricultura familiar nas compras públicas, superando metas legais: o município passou de 30% para mais de 76% no PNAE e atingiu 100% no PAAM.

O programa se destaca ainda por seu caráter inclusivo, impactando positivamente diversos públicos, como agricultores, microempreendedores, trabalhadores informais, pessoas em situação de vulnerabilidade, estudantes, professores e entidades assistenciais. Grupos como mulheres, jovens, pessoas com deficiência, idosos e população carcerária também são beneficiados por ações de capacitação, geração de renda e inclusão social.

Empreendedorismo, Sustentabilidade e Inovação

Empreendedorismo:

O projeto impulsiona a produção agrícola local ao fornecer insumos gratuitos e de qualidade, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Isso fortalece microempreendedores, agricultores familiares e empreendimentos solidários, estimulando a geração de renda e o protagonismo econômico no município.

Sustentabilidade:

Ao transformar resíduos orgânicos em composto, o programa promove a economia circular, reduz a poluição, melhora a qualidade do solo e contribui para a saúde pública. A iniciativa está alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Inovação:

A iniciativa adota práticas inovadoras de gestão de resíduos e integração com políticas públicas, como PNAE e PAAM, criando um modelo replicável de desenvolvimento rural sustentável, com impacto social, ambiental e econômico.

Alinhado às principais diretrizes nacionais e internacionais, o Programa Adamantina Compostagem Cidadã reforça o compromisso do município com a economia circular, sustentabilidade ambiental e inovação na gestão pública, consolidando Adamantina como um território que investe no presente com foco no futuro.

A premiação

Representando o município, estiveram presentes na cerimônia o prefeito José Carlos Martins Tiveron, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Carlos Alberto Gomes Barbosa, o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Luís Henrique Fernandes, e a diretora da pasta, Débora S. Queiroz Cecílio.

Promovido pelo Sebrae-SP, o prêmio reconhece boas práticas da gestão pública municipal que contribuem para a melhoria do ambiente de negócios e para o crescimento das micro e pequenas empresas.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora contemplou iniciativas em nove categorias:

Simplificação

Sala do Empreendedor

Compras Governamentais

Empreendedorismo na Escola

Inclusão Socioprodutiva

Turismo & Identidade Territorial

Sustentabilidade & Meio Ambiente

Empreendedorismo Rural

Gestão Inovadora

As iniciativas classificadas em primeiro lugar em cada categoria na etapa estadual avançaram para a etapa nacional.

O PSPE é considerado um importante instrumento de reconhecimento, valorização e difusão de projetos inovadores desenvolvidos pelas administrações municipais, contribuindo para o fortalecimento das capacidades locais, estímulo à inovação no setor público e promoção do desenvolvimento territorial.

A participação de Adamantina reforça o compromisso do município com a implementação de políticas públicas voltadas ao empreendedorismo, geração de renda e fortalecimento da economia local.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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