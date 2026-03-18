Prefeitura de Adamantina abre licitação para aquisição de implementos agrícolas

A Prefeitura de Adamantina abriu processo licitatório com o objetivo de adquirir implementos agrícolas destinados à complementação da patrulha agrícola da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente do município de Adamantina. A Prefeitura de Adamantina abriu processo licitatório com o objetivo de adquirir implementos agrícolas destinados à complementação da patrulha agrícola da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente do município de Adamantina.

O objetivo é comprar uma colhedora de forragens tratorizada e uma carreta agrícola basculante que serão utilizadas nas atividades de apoio às operações de colheita e transporte de forragens e demais materiais agropecuários, em atendimento às demandas dos produtores rurais do Município.



A aquisição dos implementos possibilita maior eficiência nas operações, redução de desperdícios, melhoria da alimentação animal e fortalecimento das cadeias produtivas de bovinocultura de leite e de corte, com reflexos positivos sobre a renda e a segurança alimentar dos produtores rurais. A sessão de processamento do pregão será realizada na data de 30 de março de 2026, a partir das 9h, por meio do site www.bll.org.br

Os pedidos de esclarecimentos e demais informações referentes ao processo licitatório deverão ser enviados, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente através do site www.bll.org.br , ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Departamento de Licitações.

O edital e seus anexos, além de poderem ser lidos e retirados através da Internet no site www.bll.org.br , ou www.adamantina.sp.gov.br , poderão também ser obtidos na Prefeitura de Adamantina / Setor de Licitações, 3º Andar, localizado na Rua Osvaldo Cruz, 262, Adamantina- SP, das 07h30 às 11h e das 13h às 17h30. Dúvidas ou mais informações poderão ser obtidas ainda pelos telefones: 3502-9045 / 9010.

Relembre

Adamantina conquistou o quinto lugar no Programa Município Agro Paulista – Ciclo 2023-2024. Com isso, a cidade recebeu o repasse de 70 mil reais do Governo do Estado de São Paulo. O município também receberá o repasse de 200 mil reais referente ao primeiro lugar obtido no mesmo programa, mas no ciclo de 2024-2025.

Natacha Dominato / Comunicação Pref. Adamantina

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