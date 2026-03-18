PAT divulga oportunidades de emprego para diversas funções

As vagas são para: pedreiro, ajudante de obras, armador, carpinteiro, motorista de caminhão caçamba, operador de máquinas e sinaleiro.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com oportunidades de emprego abertas para diversas funções.

Para todas as funções é exigido 18 anos ou mais, não é necessário ter experiência e ensino fundamental. No entanto, quem quiser concorrer aos cargos de motorista de caminhão caçamba e operador de máquinas é preciso ter carteira nacional de habilitação categoria C/E.

Há ainda uma oportunidade para gerente de vendas. Podem concorrer candidatos do sexo feminino ou masculino que tenham 18 anos ou mais, ensino médio ou superior e, ainda, ter experiência na função.

Os interessados em concorrer a uma das oportunidades devem enviar os currículos para o e-mail: pat@adamantina.sp.gov.br ou entregar diretamente no Posto de Atendimento ao Trabalhador que funciona no prédio do Poupatempo de segunda a sexta das 9h até às 16h e está situado na Avenida da Saudade – nº 1072 – Vila Endo.