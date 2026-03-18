Interditado trecho que recebe pavimentação entre o Jardim Brasil e Parque Itamaraty

A Prefeitura de Adamantina informa que, em virtude das obras de pavimentação asfáltica da via que interliga a Rua Sergipe, no Jardim Brasil, à Rua Saldanha Marinho, no Parque Itamaraty, o trecho encontra-se interditado para a passagem de veículos e pedestres.

A medida foi adotada com o objetivo de garantir a segurança de todos durante a execução dos serviços, sendo a interdição necessária até a conclusão das obras.

A Administração Municipal orienta que os moradores utilizem rotas alternativas durante o período de interdição.

A intervenção tem como finalidade melhorar as condições de mobilidade urbana, facilitando o deslocamento da população e ampliando a conexão entre os bairros.

O Poder Público agradece a compreensão de todos e reforça que o serviço é essencial para o desenvolvimento e crescimento ordenado do município.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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