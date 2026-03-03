Prefeitura notifica empresa por atraso na pavimentação da ligação Jardim Brasil e Parque Itamarati

A Prefeitura de Adamantina divulgou nota oficial na sexta-feira (27) esclarecendo o atraso no início das obras de pavimentação asfáltica da via que interliga a Rua Sergipe, no Jardim Brasil, à Rua Saldanha Marinho, no Parque Itamarati.

De acordo com o comunicado, a obra está formalmente contratada junto à empresa Obras e Serviços Fator S/A, por meio do Contrato nº 02/2026. O contrato teve início em 8 de janeiro de 2026, com vigência de 24 meses. A Ordem de Serviço nº 001/2026 foi emitida em 14 de janeiro deste ano, estabelecendo como previsão para início dos trabalhos o dia 23 de fevereiro, última segunda-feira.

Como os serviços não foram iniciados na data prevista, o Município notificou formalmente a empresa no dia 24 de fevereiro. Em resposta, encaminhada em 26 de fevereiro, a empresa informou que o início das atividades foi inviabilizado em razão das chuvas intensas e constantes registradas na região.

Segundo a justificativa apresentada pela empresa – diz a Prefeitura –, os serviços de terraplanagem e pavimentação exigem condições climáticas adequadas para garantir a qualidade da execução e a segurança dos trabalhos. A empresa também comunicou, conforme a administração municipal, que está providenciando o envio de uma nova equipe e que deverá informar oficialmente, na próxima semana, uma nova data para o início da obra.

A Prefeitura destacou que seguirá acompanhando e fiscalizando rigorosamente o cumprimento contratual, reforçando o compromisso com a execução do projeto, considerado importante para a mobilidade urbana e a integração entre os bairros Jardim Brasil e Parque Itamarati.

A nota é assinada pela Prefeitura do Município de Adamantina e foi divulgada na sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026.

Do sigamais

