ADNAP participa do movimento em defesa da democracia na Avenida Paulista em SP

A Associação de Direita da Nova Alta Paulista (ADNAP) marcou presença no movimento realizado neste 1º de março, na Avenida Paulista, em São Paulo, que reuniu milhares de pessoas em defesa da democracia e da participação ativa da sociedade nos rumos do país.

Representando a região da Nova Alta Paulista, a entidade participou com uma comitiva formada principalmente por mulheres de diversas cidades que integram a associação. A mobilização destacou o engajamento feminino dentro do movimento e evidenciou o fortalecimento da organização regional no cenário estadual.

Com bandeiras, faixas e palavras de ordem, os participantes ocuparam a Avenida Paulista ao longo do dia, em um ato que reuniu apoiadores de diferentes municípios paulistas e de outros estados. A ADNAP levou integrantes comprometidos com os princípios e valores defendidos pela entidade, reforçando a importância da união regional em pautas consideradas prioritárias pelo grupo.

De acordo com a presidente da ADNAP, Vilma Guelsi, a participação no ato representa mais do que presença física em um evento de grande porte. “Participar desse momento é reafirmar que a democracia se fortalece com a presença ativa da sociedade, com cidadãos engajados e dispostos a lutar pelo que consideram justo. Seguimos firmes, unidos e atentos aos rumos do nosso país”, afirmou.

A organização destacou que a presença da Nova Alta Paulista no movimento demonstra que a região tem posicionamento definido e busca ocupar espaços de debate e manifestação pública. Para a diretoria da entidade, ações como essa contribuem para ampliar o diálogo político e fortalecer a representatividade regional em pautas nacionais.

A comitiva da ADNAP foi organizada com antecedência, mobilizando integrantes por meio de reuniões e articulações entre as cidades participantes. Segundo a entidade, o objetivo foi garantir que a Nova Alta Paulista estivesse devidamente representada em um ato considerado significativo para seus membros.

Ao final do evento, integrantes da associação avaliaram a participação como positiva e reafirmaram o compromisso de continuar promovendo iniciativas voltadas à conscientização política e à defesa dos valores que norteiam a instituição.

