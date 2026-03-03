Nova ala do Pronto-Socorro da Santa Casa de Adamantina inicia atendimentos

Começou a funcionar nesta segunda-feira (2) a nova ala do Pronto-Socorro da Santa Casa de Adamantina na Providência de Deus. O espaço integra a segunda etapa da reforma e ampliação da unidade. A ativação do serviço ainda não é uma inauguração oficial – que vai ocorrer oportunamente –, mas permite que o espaço modernizado possa ser utilizado pelas equipes e pacientes, nos atendimentos, já que estava pronto há alguns meses.

Com cerca de 480 metros quadrados, a nova estrutura passa a operar como retaguarda estratégica para os atendimentos de urgência e emergência. A primeira etapa do novo Pronto-Socorro foi inaugurada em junho de 2023, quando essa ala, do antigo Pronto-Socorro, entrou em obras.

A ala reformada conta com salas de emergência, procedimentos e gesso, além de consultório, sala de acolhimento, sala de reuniões, banheiros, copa e demais ambientes necessários ao suporte das equipes e dos pacientes. A ampliação busca dar mais agilidade, organização e segurança aos atendimentos.

O investimento total foi de aproximadamente R$ 1,6 milhão. Os recursos vieram do Centro Universitário de Adamantina – FAI, de emenda parlamentar e da própria Santa Casa, que destinou valores arrecadados em leilão de gado realizado no ano passado.

Em média, segundo a Prefeitura de Adamantina, o Pronto-Socorro atende entre 5,5 mil e 6 mil pessoas por mês, abrangendo moradores do município e de outras nove cidades da microrregião, o que representa uma população estimada em 150 mil habitantes.

Na manhã desta segunda-feira, o prefeito José Carlos Martins Tiveron visitou as novas instalações. Ele foi recepcionado pelo diretor-geral da Santa Casa, Frei Tomás da Silva, e pelo gerente administrativo Renato Sobral de Lima.

A ampliação é considerada um avanço estratégico para o fortalecimento da rede de urgência e emergência na região, ampliando a capacidade de resposta da unidade hospitalar diante da demanda crescente por atendimentos.

Por Folha Regional Adamantina