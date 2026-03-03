Estudantes da Escola Fleurides conquistam ouro em olimpíada nacional de educação financeira

As estudantes Laurie Ayumi Takahashi da Silva e Júlia da Silva Santos, da Escola Estadual Fleurides Cavalini Menechino, em Adamantina, conquistaram medalha de ouro na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF), uma das maiores competições estudantis do país voltadas ao ensino de finanças.

A edição deste ano reuniu mais de 1 milhão de alunos de escolas públicas e privadas de todo o Brasil, evidenciando a dimensão e o alto nível da disputa. Representando a rede pública estadual, as alunas alcançaram um resultado de relevância nacional ao ficarem entre as 10 mil melhores estudantes do país.

Como reconhecimento pelo desempenho, Laurie e Júlia receberão um Título do Tesouro Direto no valor de R$ 400,00. O prêmio funciona como incentivo para que iniciem, na prática, a trajetória no universo dos investimentos e da educação financeira.

A OLITEF tem como objetivo estimular conhecimentos sobre planejamento financeiro, responsabilidade econômica e cidadania, preparando os jovens para decisões conscientes ao longo da vida. O destaque das estudantes de Adamantina evidencia não apenas a dedicação individual, mas também a qualidade do ensino ofertado pela escola pública.

Reconhecida em 2024 como Escola Ouro, a unidade reafirma, com mais essa conquista, seu compromisso com a excelência educacional e a formação integral dos alunos. Para a diretora Tatiane Ayachi, a premiação vai além do resultado acadêmico. “Essa conquista representa muito mais do que um resultado acadêmico. Ela mostra a força e a capacidade dos nossos estudantes. É uma vitória que reforça a importância da representatividade e prova que, com dedicação e oportunidade, nossos alunos podem alcançar qualquer espaço”, destacou.

A comunidade escolar celebra com orgulho o desempenho das alunas, que passam a ser referência de empenho e inspiração para outros estudantes que acreditam na transformação por meio da educação.

Saiba mais

A Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira é uma iniciativa nacional gratuita voltada a alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. A competição é realizada em parceria entre o Tesouro Nacional e a B3, com apoio do Ministério da Educação (MEC).

Entre os principais objetivos estão:

Educar: ampliar o conhecimento sobre finanças pessoais, investimentos e economia;

Engajar: despertar o interesse pela gestão financeira por meio de atividades e desafios;

Empoderar: preparar jovens para decisões responsáveis e conscientes ao longo da vida.

Por Siga Mais

.