Prefeitura de Adamantina estima investimento de R$ 1,6 milhão na reforma do CIS

A Prefeitura de Adamantina projeta investir cerca de R$ 1,6 milhão na reforma da infraestrutura do CIS (Centro Integrado de Saúde). A unidade enfrenta problemas como fissuras, trincas, rebaixamentos de piso e falhas no sistema de esgotamento sanitário e passará por uma ampla intervenção, dividida em duas fases.

A primeira etapa, segundo a diretora de Planejamento e Projetos Arquitetônicos, Rosemeire Gonçalves de Souza, está orçada em aproximadamente R$ 1.188.000,00. O pacote inclui a substituição completa dos sistemas hidráulico e de esgoto; instalação de novo piso em granilite; implantação de sistema de drenagem e captação de águas pluviais; nivelamento e troca do piso externo; pintura geral do prédio; e recuperação do reboco externo.

Para essa fase, a Prefeitura já garantiu R$ 1 milhão em emendas parlamentares: R$ 500 mil do deputado estadual Mauro Bragato e R$ 500 mil do deputado estadual Rogério Santos.

A segunda etapa prevê a substituição completa do telhado, incluindo a instalação de rufos, pingadeiras e calhas. A estimativa é de investimento de cerca de R$ 395 mil, dos quais R$ 250 mil já foram viabilizados por meio de emenda do deputado estadual Léo Siqueira.

“São análises preliminares, que agora estão sendo avaliadas pelo Governo do Estado para verificar se há necessidade de alguma adequação”, informou Rosemeire.

Ainda não há previsão para o início das obras, pois os projetos dependem de aprovação estadual para posterior abertura do processo licitatório. Após a autorização, a expectativa é de que a primeira fase seja executada em oito meses e a segunda em mais quatro meses.

O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Wilson Alcântara, que também responde pelo Gabinete da Prefeitura, destacou a importância do apoio parlamentar para viabilizar as melhorias. “Quando assumimos a Administração Municipal, nos deparamos com diversos problemas estruturais no CIS. Foi realizado o diagnóstico e, agora, o planejamento de toda a obra necessária. Também buscamos emendas parlamentares para viabilizar a melhoria, com a participação de três deputados no investimento, que também contará com recursos próprios do município”, afirmou.

Do Impacto Noticias

