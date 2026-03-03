Polícia Civil ministra palestra em escola de Adamantina

Na manhã desta terça (03) a Excelentíssima Delegada de Polícia, Drª Laíza Fernanda Rigatto, ministrou palestra na Escola Cristã de Adamantina com o tema “Bullying”. Na manhã desta terça (03) a Excelentíssima Delegada de Polícia, Drª Laíza Fernanda Rigatto, ministrou palestra na Escola Cristã de Adamantina com o tema “Bullying”.

O evento compõe trabalho preventivo realizado pela Polícia Civil com foco em instituições de ensino públicas e privadas, visando à prevenção de violência e proteção de crianças e adolescentes por meio de ambientes de aprendizagem seguros e inclusivos.

A apresentação teve como alvo estudantes de 15 e 16 anos, onde foram tratadas questões envolvendo condutas consideradas como bullying, suas consequências e interação com redes sociais. O foco foi pautado na conscientização dos alunos com relação aos seus efeitos danosos e as implicações cíveis e penais.