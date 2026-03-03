Copa FAI de Futsal 2026 de Adamantina já tem as primeiras equipes classificadas

Os luceliense que foram acompanhar a estreia do CA Morro/ Siri Burg/ Marcin Funilaria/ Madeireira Machado/Panela Caipira/ Conveniência Prime, na segunda-feira (2) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, pela 4ª rodada da 18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina/ 2026, saíram satisfeito com o excelente futsal apresentado pela equipe que venceu de goleada por 8 a 0, o aguerrido time do Manchester FC/ Salmourão.

Jeferson e Nathan (2- cada), Fabinho, Jhonatan, Elizeu e Júlio César fizeram os outros gols.

HOOKAH VALEM E PARQUE IGUAÇÚ SE CLASSIFICAM

Mais dois jogos completaram a rodada com vitórias da Hookan Valen e Parque Iguaçu, e assim com a vitória as duas equipes se classificam para a próxima fase da competição.

HOOKAH VALEM

A SE Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor com único gol de Roger na 1ª etapa garantiu sua classificação para próxima fase ao conquistar a sua terceira vitória consecutiva vencendo por 1a 0 Os Quaiados FC/Essenzia Moda.

PARQUE IGUAÇU FC

Já o Parque Iguaçu FC/ Tavone Transportes/ HB Auto Peças/Recanto dos Animais/ Florada Poços praticamente se classificou para próxima ao vencer por 6 a 0 o estreante Ominitrix FC/ Óticas Visual/ Sítio São Bento.

Os gols foram marcados através dos jogadores Alanzinho e Marlon (2- cada), além de João Vitor e Luis Henrique que fecharam o placar.

ARBITRAGEM

João Carlos Matheus, Flávio Soares e Durval

ORGANIZAÇÃO

Selar Adamantina

APOIO

Prefeitura de Adamantina e Centro Universitário Adamantina- FAI

Por: Jair Kbça / Foto: Rita Nery

.