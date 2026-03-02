Planejamento realiza estudos técnicos na área que receberá as 40 casas populares no Jardim Adamantina

Na última quinta-feira (26) a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento realizou trabalhos de estudos técnicos na área localizada no Rua José Bortoleto, trecho as entre as Ruas Dante Mantovani e Domingos Fratini – onde era a horta municipal – no Jardim Adamantina, onde serão construídas as 40 unidades habitacionais unifamiliares de interesse social por meio do Programa Minha Casa Minha Vida.

De acordo com números divulgados pela Prefeitura de Adamantina, o investimento será de R$5.676.620,94 mais a contrapartida do município de 76.620,94 reais.

O convênio foi assinado no dia 22 de dezembro de 2025 entre o Município e a Caixa Econômica Federal. Os serviços realizados nesta semana, segundo divulgado pelo Planejamento, estão voltados à infraestrutura da construção do futuro conjunto habitacional.

Além da parte técnica, a Prefeitura já publicou o processo licitatório (nº 2273/2026/concorrência eletrônica nº 02/2026) por meio de Concorrência Eletrônica, Sistema Eletrônico.

O fim do recebimento das prostas está marcado para o dia 27 de março de 2026, às 08h30min (Horário de Brasília) E a sessão de disputa de preços será na mesma data, às 09h00min (Horário de Brasília).

Conforme consta no projeto, as moradias terão área de 53,86 m² cada. Adamantina foi enquadrada e selecionada pelo Ministério das Cidades em 2025 para receber as 40 unidades.

