FAI Adamantina Futsal estreia em março na Copa Paulista e objetivo neste ano é a classificação

No programa Entrevista da Semana transmitido ao vivo na manhã da última segunda-feira (23) pela TV Folha Regional, o presidente do FAI/Adamantina Futsal Sub-20, Daniel Marques falou sobre o início da temporada 2026 e também revelou os objetivos a serem buscados pela equipe na primeira competição do ano.

Novamente o time adamantinense disputará a Copa da Liga Paulista de Futsal. Nesta edição estará no Grupo B, que conta também com SME/Bebedouro, FUNDESPORT/Araraquara e VEC Futsal Votuporanga.

Daniel informou que a estreia do FAI/Adamantina Futsal na competição foi pleiteada para ser no dia 21 de março, às 16hno Ginásio Paulo Camargo contra Votuporanga. No total, o time jogará três partidas em casa e três partidas fora.

Ainda segundo Daniel, vão para as quartas de finais os dois primeiros de cada grupo e tem uma regra de entrar também um terceiro por índice técnico.

Diferente do que foi projetado em 2025 – que foi ganhar experiência –, o presidente revelou que a meta traçada para este ano é passar da primeira fase e chegar no mata-mata. “Ano passado a gente deixou claro que a intenção era participar e conseguimos chegar às quartas. Então, iniciamos este ano com o objetivo de tentar garantir uma classificação na Copa e na Liga Paulista para a segunda fase. Sabemos que é muito difícil. E se se pudermos fazer algo a mais, chegar numa semi ou final, será um sonho”.

