Curso de Agronomia da FAI promove plantio de árvores em ação de recuperação ambiental

O curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina – FAI realizou, no dia 28 de fevereiro de 2026, uma importante ação de recuperação de área degradada localizada no Campus II da instituição. A atividade integrou a programação de recepção dos calouros de 2026 e destacou o compromisso do curso com a formação técnica aliada à responsabilidade socioambiental.

A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Adamantina (SAAMA), fortalecendo a integração entre instituição de ensino e poder público municipal. Nesta primeira etapa do projeto, foram plantadas 100 mudas de espécies nativas da região, produzidas pelo viveiro municipal de mudas.

Entre as espécies introduzidas na área estão ipês, aroeira, angico, cabreúva, peroba-rosa, pau-ferro, ingá, jatobá e embaúba — árvores de reconhecida importância ecológica, fundamentais para a recomposição da vegetação nativa e para a promoção da biodiversidade local.

Participaram da atividade cerca de 50 alunos do primeiro ano do curso de Agronomia, além de professores, monitores e do engenheiro agrônomo da prefeitura, Murilo dos Santos Bispo, que auxiliou na orientação técnica durante o plantio.

De acordo com a coordenação do curso, ações como essa são fundamentais para aproximar o estudante recém-ingresso da prática agronômica e ambiental desde o início da graduação. “Esse tipo de atividade proporciona ao aluno o contato direto com a realidade da área agronômica, despertando desde os primeiros dias de curso a consciência ecológica e a responsabilidade profissional com a sustentabilidade”, destacou o coordenador Prof. Dr. José Carlos Cavichiolli.

Por Jéssica Nakadaira

