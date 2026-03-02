DR. FERNANDO JACINTO: uma vida dedicada à medicina em Adamantina

Em uma trajetória marcada por vocação, compromisso e humanidade, o médico dr. Fernando Jacinto tem uma carreira construída com ética, conhecimento técnico e, acima de tudo, cuidado com as pessoas.
Médico Pediatra atuando também como médico do trabalho e por bom tempo fazendo plantões no pronto socorro de Adamantina, dr. Fernando iniciou uma jornada que se tornaria referência em Adamantina, a “Cidade Joia”, onde fincou raízes profissionais e pessoais.
MEDICINA COM PROPÓSITO
Médico pediatra, com atuação também na pediatria e na medicina do trabalho, dr. Fernando construiu ao longo de cinco décadas uma carreira sólida e respeitada, pautada pelo compromisso com a saúde integral de seus pacientes.
Seu atendimento é reconhecido pela escuta atenta, pelo diagnóstico criterioso e pelo olhar humano que ultrapassa protocolos e se conecta com histórias de vida. Seu consultório, localizado na av. Ademar de Barros, 195 – centro de Adamantina, tornou-se ponto de referência para gerações de famílias que confiam em seu trabalho. São pacientes que chegaram ainda crianças e hoje retornam levando seus próprios filhos.
RAÍZES NA CIDADE JOIA
Foi em Adamantina que dr. Fernando também construiu sua família ao lado da esposa Lycia. Juntos, formaram uma base sólida com os filhos dr. Fernando e Marina, ampliada com a nora Ana Patrícia, o genro José Paulo e os netos Ana Lara, João Paulo e Maria Thereza — orgulho e continuidade de uma história construída com dedicação e valores.
MEIO SÉCULO DE LEGADO
Dr. Fernando Jacinto representa a essência da medicina tradicional: aquela que alia conhecimento científico à empatia, responsabilidade e presença constante na vida dos adamantinenses e pessoas de toda a região. Há cinco década ele segue exercendo a profissão com a mesma missão que o guiou no início: cuidar de pessoas com respeito, atenção e compromisso.
.