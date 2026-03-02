Carro cai em buraco aberto por vazamento de água da Sabesp em rua de Adamantina

Um automóvel Peugeot 2008 caiu em um buraco aberto no asfalto após um vazamento de água, antes do amanhecer desta segunda-feira (2), em Adamantina. Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.

O motorista trafegava pela Rua João Andrade, na Vila Cicma, e ao acessar a Rua Itirapina, próximo à esquina, foi surpreendido pela abertura no pavimento, ainda em condições de baixa visibilidade por conta da escuridão. Não havia qualquer tipo de sinalização no local.

De acordo com as informações apuradas, havia vazamento de água na via, situação que já havia sido relatada por um internauta em redes sociais. A hipótese inicial é de que a infiltração tenha comprometido a base do asfalto, removendo a terra de sustentação e provocando o colapso do trecho no momento em que o veículo realizava a travessia.

O carro sofreu danos parciais. São visíveis avarias na roda e no pneu dianteiros do lado direito, além do rompimento de uma correia do motor. A extensão total dos prejuízos deverá ser avaliada após a retirada do veículo do local.

A Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência. A Polícia Científica também compareceu e realizou perícia técnica, que deve subsidiar a apuração das circunstâncias do caso e eventuais responsabilidades.

O portal encaminhou pedido de informações à Sabesp, empresa responsável pelo abastecimento de água no município, e aguarda manifestação oficial.

Nas proximidades, a cerca de uma quadra do local, há uma obra em execução na rede de abastecimento, na Rua Nair Quinto Zambão. Nesse ponto, porém, existe sinalização preventiva instalada. (Reportagem e fotos: Siga Mais)



