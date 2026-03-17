Motiva Trânsito é reinaugurada em Adamantina para oferecer preparação para a 1ª CNH

Com a finalidade de oferecer Curso Preparatório para a 1ª CNH a partir de suportes técnico e pedagógico especializados, foi reinaugurada na manhã desta terça-feira (17) a Motiva Trânsito, coordenada pelo especialista em planejamento e gestão de trânsito Eduardo Carlos Febraio. A empresa conta ainda com a coordenadora pedagógica Eliana Furtado Febraio.

O evento, ocorrido na sede da Associação Comercial, contou com a presença de convidados de diferentes setores da sociedade local.

De acordo com a Motiva, apesar das mudanças promovidas na legislação, que dispensam a obrigatoriedade das aulas teóricas em centros de formação de condutores, o curso é destinado a quem quer se preparar de forma mais adequada e com maior segurança para o exame teórico do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), abordando temas como sinalização viária, legislação de trânsito e princípios de direção defensiva.

No discurso de reinauguração, Febraio reforçou a missão da empresa em unir gestão eficiente com a qualidade educacional. “E firmamos o nosso compromisso renovado com Adamantina e região, de trabalhar por um trânsito mais humano e seguro. Porque quando plantamos consciência, colhemos vidas, ressaltou.

Informações ou matrículas pelo telefone/whatsapp (18) 99821-2165 ou nas redes sociais (Facebook e Instagram) da Motiva Trânsito.

Por Ricardo Bispo

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