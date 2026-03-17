Capoeira de Adamantina conquista seis medalhas em Campeonato

A Capoeira de Adamantina teve grande destaque no Campeonato realizado em Dracena pelo Grupo Dandara. Os atletas adamantinenses representaram o município com muita dedicação e conquistaram excelentes resultados.

Ao todo, conquistaram seis medalhas, sendo 5 de ouro e 1 de prata. Os medalhistas de ouro foram: João Antônio Gutierrez (14 anos) na categoria juvenil, Kauê Pietro Santos de Oliveira (14 anos) na categoria PCD, Lucas Emanuel Ramos Pereira (9 anos) na categoria PCD, Beatriz Rafaela Cardoso (13 anos) e Maria Clara Ramos de Abreu (17 anos). A medalha de prata ficou com Taissa Dutra da Silva (16 anos).

A participação dos atletas reforça a força e o crescimento da capoeira no município, resultado de um trabalho contínuo de formação esportiva e social, desenvolvido pela professora Suelen Rocha e pela Mestra Sara Rocha, que atuam na formação de crianças, adolescentes e jovens por meio da capoeira.

O projeto de capoeira em Adamantina é desenvolvido por meio de contratação da Secretaria de Esportes de Adamantina, com apoio da Prefeitura Municipal de Adamantina, que incentiva e valoriza a prática da capoeira e o desenvolvimento dos jovens atletas da cidade.

A equipe adamantinense agradece a Prefeitura e a Secretaria de Esportes pelo apoio, incentivo e por proporcionarem oportunidades para que os alunos possam participar de eventos e campeonatos, representando com orgulho o município de Adamantina.

Por Ricardo Bispo

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