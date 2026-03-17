Três partidas acirradas marcam a 18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina

Em uma noite que as qualidades de um experiente e bom jogador foi fundamental para o time. Foi assim com o bom jogador Gilberto que foi o destaque da partida marcando os três gols, o último empatando a partida deixando o time com um passo das semifinais.
No jogo entre Parque Iguaçu FC/ Tavone Transportes/ HB Auto Peças/ FS Telecomunicação/ Marco Construtor 3 a 3 Morro Lucélia/Panela Caipira/Siri Burgue/ Marcin Funilaria/ Desmonte SS. Em partida pela 10° rodada da 2ª fase da 18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina realizada na noite de segunda-feira (16) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina.
A noite teve ainda mais dois jogos equilibrados que levaram os esportistas a loucura.
SE HOOKAH VALEM VENCE
A S.E.Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor despachou e desclassificou o time da SE 4 Amigos / Vamos Envolver/ Grupo Auto Via/ André Romanini Oficina Serralheira ao derrotar por 5 a 3.
INOVE ENGENHARIA EC TAMBÉM VENCE
A equipe do Inove Engenharia E.C/ Zé Gordo tirou a chance do Rangers Rovers FC/ Irma Lanches, classificar para a próxima fase. Os comandados do técnico Zé Maria venceu por 3 a 1 e está um passo das semifinais.
ARBITRAGEM
João Carlos Matheus e Flávio Soares – Equipe JCM Arbitragem.
MESÁRIOS
Diego e Jatyr
ORGANIZAÇÃO
Selar Adamantina
APOIO
Prefeitura de Adamantina e Centro Universitário Adamantina- FAI
Por: Jair Kbça – Foto: Rita Nery
