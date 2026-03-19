JUFAI 2026: inscrições abertas para equipes do 3º ano do Ensino Médio

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) iniciou o período de inscrições de equipes de alunos do 3º ano do Ensino Médio para os Jogos Unificados (JUFAI) 2026. O evento, que ocorre entre os dias 26 e 30 de abril, tem como objetivo principal o fortalecimento da integração acadêmica e o fomento ao esporte universitário. Uma das grandes novidades desta edição é a inclusão de alunos do terceiro ano do Ensino Médio, que poderão competir em diversas modalidades coletivas e individuais.

A programação esportiva será aberta oficialmente no dia 26 de abril com a tradicional Corrida 5K e caminhada, no Parque dos Pioneiros, a partir das 7h. Para a corrida, o limite é de 400 atletas, que receberão kits com camiseta e chip de cronometragem. A inscrição possui caráter solidário, mediante a doação de alimentos não perecíveis. Já para a caminhada, não é necessário registro prévio, apenas a doação de um litro de leite no local, que será destinado às entidades assistenciais de Adamantina.

As competições de quadra e jogos eletrônicos acontecerão de 27 a 30 de abril, no Campus III, nos períodos vespertino e noturno (19h às 23h). Entre as modalidades em disputa estão Basquete, Futsal, Handebol, Vôlei, Society, Natação, Jiu Jitsu, Tênis de Mesa, Xadrez e Dama, além de torneios de e-sports como Counter-Strike e League of Legends.

Para as equipes de Ensino Médio, o processo de inscrição deve ser intermediado por um professor responsável. O docente deve realizar um cadastro prévio pelo e-mail guilhermimartins@fai.com.br até o dia 23 de março. Após a habilitação no sistema pela equipe de TI, os documentos de autorização e termos de responsabilidade devem ser enviados via protocolo digital da instituição para validação pela Pró-Reitoria de Extensão.

Para o Pró-Reitor de Extensão da FAI, Prof. Dr. Bruno Ambrósio da Rocha, o evento transcende a competição esportiva. “O JUFAI 2026 foi planejado para ser um marco de integração entre nossos universitários e a comunidade escolar de Adamantina e região. Ao abrirmos as portas para o Ensino Médio e aliarmos o esporte à arrecadação de alimentos, cumprimos nossa missão institucional de promover cidadania e bem-estar social”, afirma.

Por Jéssica Nakadaira

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