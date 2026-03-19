Adesão ao IPTU 2026 atende às expectativas da Administração Municipal de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina informa que a adesão ao IPTU 2026 ficou dentro das expectativas estabelecidas, evidenciando o compromisso e a responsabilidade dos contribuintes com o desenvolvimento do município.

O desempenho da arrecadação manteve o padrão histórico, sendo fundamental para a manutenção e ampliação dos serviços públicos essenciais, além de viabilizar investimentos contínuos em áreas estratégicas, como saúde, educação, infraestrutura e zeladoria urbana. Os recursos arrecadados retornam diretamente à população de Adamantina por meio de obras, programas e melhorias que impactam o dia a dia dos moradores.

A Administração Municipal reforça que o pagamento dos tributos é um ato de cidadania, essencial para garantir o funcionamento da máquina pública e promover o crescimento sustentável e organizado da cidade.

A Secretaria de Arrecadação e Fiscalização Tributária de Adamantina permanece à disposição dos contribuintes, oferecendo atendimento presencial no Paço Municipal (2º andar), com equipe preparada para prestar orientações, esclarecer dúvidas e auxiliar em todas as demandas relacionadas ao IPTU.

Além disso, o Portal do Cidadão segue disponível como uma ferramenta prática e segura, permitindo a consulta de débitos, emissão de guias e acesso a diversos serviços de forma online, proporcionando mais comodidade à população.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a transparência, eficiência na gestão dos recursos públicos e atendimento de qualidade, colocando-se à disposição de todos os moradores que necessitarem de suporte.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

.